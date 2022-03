Revolução do Churrasco: o churrasco do maior sushiman do Brasil

Churrasco japonês existe? No sexto episódio da série Revolução do Churrasco, o repórter Daniel Salles visita o estrelado chef de cozinha Jun Sakamoto para provar que sim.

Referência quando o assunto é comida japonesa, Sakamoto é considerado um dos maiores sushiman do Brasil.

Hoje, ele comanda o prestigiado restaurante paulistano Jun Sakamoto, que entre outros feitos, ostenta uma estrela no Guia Michelin. Ele também está à frente da rede Jun Sakamoto Casual, com unidades em São Paulo, João Pessoa e Goiânia.

"Nós estamos apresentando carnes de uma forma que não era tão conhecida no Brasil, mas que sem dúvida é um prato japonês", explica Sakamoto na sede de seu restaurante homônimo. "As pessoas me conhecem pelo sushi, mas eu coloquei no cardápio porterhouse, assado de tira, fraldinha", diz.

No restaurante do chef, as carnes são servidas sobre uma pedra quente. As proteínas são normalmente acompanhadas por talos de shimeji empanados na massa de tempurá.

