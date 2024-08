Restaurantes para provar diferentes cortes de carnes em São Paulo

Com a diminuição das temperaturas, nada melhor do que pratos mais reforçados, como bons cortes de carnes. De peças nobres até receitas criativas, conheça onze restaurantes em São Paulo que se destacam pela excelência na preparação de pratos com carne, onde o sabor e a qualidade são priorizados em cada detalhe. Confira.

BEC Bar

O bar com cardápio brasileiro oferece as melhores cervejas e cortes de churrasco, além de contar com um ambiente amplo e arejado ótimo para reunir os amigos. Entre os pratos mais pedidos está a especialidade da casa, o Cupim Casqueirado (R$ 77), servido com torradinhas e chimi churri. Outro prato que faz sucesso é a Picanha Grass Fed (R$ 59, 150g), que combina muito bem com a Salada Juliana (R$ 13), disponível entre as opções de acompanhamentos.

Serviço: Rua Padre Garcia Velho, 72 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 95660-2065 Horário de funcionamento: quarta a sexta das 18h à 01h, sábado das 12h à 01h, domingo das 12h às 19h

NOU

O restaurante conta com três unidades na capital e um cardápio diverso e muito bem servido, com destaque para os pratos que levam carne. Uma das sugestões é o Filé Mignon (R$ 105, 240g), servido com presunto cru, molho de cogumelos e linguine na manteiga e sálvia.

Serviço: 2 Unidades + Pinheiros: Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3064-0033 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das das 12h às 00h

Gaarden Bar

A casa dedicada a boas cervejas tem cardápio assinado pelo chef Enrique Paredes. O menu traz ótimas opções com carnes de primeira, como a Picanha Premium Na Chapa (R$ 94), com 300 gramas de picanha premium na churrasqueira, agrião, alho assado e um delicioso purê de mandioca.

Serviço: Rua Fernão Dias, 672 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 91744-2138 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 15h e das 17h às 00h, sexta das 12h às 15h e das 17h à 01h, sábado das 12h à 01h e domingo das 12h às 19h

Varanda Dinner

Sob o comando do chef Fábio Lazzarini, a casa traz em seus pratos o equilíbrio entre sofisticação e qualidade, além de oferecer os melhores cortes de carne logo na entrada. Para começar a refeição, uma boa pedida é a Robata De Wagyu & Foie Gras (R$150), com espetinho de Wagyu (100g) e foie gras com teriyaki de cachaça e tucupi. Entre as opções de prato principal, destaca-se o Filet au Poivre (R$100), com molho a base de pimenta verde e batatas fritas.

Serviço: Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa – São Paulo/SP – Telefone (11) 3039-6500 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 22h

1 /10 (BEC Bar: cupim casqueirado)

2 /10 (Expedito Bar: Ancho ao Chimi Churri)

3 /10 (Gaarden Bar: Picanha Premium na Chapa)

4 /10 (Hospedaria: Grelhadinho Paulistano Fraldinha)

5 /10 (Jacarandá: bife de ancho)

6 /10 (Mantovani: Escalopes ao funghi)

7 /10 (NOU: File Mignon)

8 /10 (Pobre Juan: wagyu tataki)

9 /10 (Trio Restaurante: Filet Au Poivre)

10/10 (Varanda Dinner: Filet au poivre)

Expedito Bar

A casa tem endereço no Campo Belo e um menu com boas pedidas que saem da churrasqueira. O destaque vai para os tradicionais Espetos (R$ 13 a unidade). Também saem da brasa pratos como o Steak Au Poivre (R$79), filé de ancho angus selado com crosta de pimenta, servido com molho poivre e que acompanha fritas, ou até mesmo, o Ancho ao Chimichurri com fritas (R$95).

Serviço: Rua Ibituruna, 1540 - Campo Belo |Telefone: (11) 2157-4808| Horário de funcionamento: de terça-feira à quinta-feira das 16hrs às 00hrs, de sexta e sábado das 12hrs à 00h45 e de domingo das das 12hrs às 21hrs

Hospedaria

A casa de gastronomia paulistana do chef Fellipe Zanuto traz excelentes opções de pratos que levam carne. Entre eles, o Grelhadinho Paulistano de Fraldinha que acompanha arroz biro-biro, farofa de milho com bacon, vinagrete de feira e maionese de batata (R$95).

Serviço: Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca - São Paulo/SP – Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo | Fone: (11) 3168-7291| Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h

Trio

O restaurante está localizado no rooftop do 19º andar do e-Tower e oferece uma gastronomia refinada pelas mãos do chef Diego Gimenez. Entre as boas pedidas, está o Filet Au Poivre (R$110), prato clássico da gastronomia francesa, que leva filé mignon grelhado com batatas ao murro e molho poivre vert.

Serviço: Rua Funchal, 418 - 19º andar do e-Tower - Vila Olímpia, São Paulo – Telefone (11) 91631-1138 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h

1 /26 (Tuy Cocina: Stinco de Cordeiro Assado ao Vinho Tinto e Especiarias.)

2 /26 (Tartuferia: Polpettone.)

3 /26 (Selvagem: Prime Rib Angus grelhado (600g), com cake gratinado de mandioquinha e folhas de mostarda, farofa de ovos, azeitonas e jus de carne com tucupi negro)

4 /26 (Ghee Banqueteria: Seleção de queijos e charcutaria.)

5 /26 (Pobre Juan, Menu de Dia dos Pais)

6 /26 (Parigi: burrata com presunto de parma e manjericão.)

7 /26 (Mercearia Amauri: Paleta de Cordeiro)

8 /26 (Torero Valese: Paella Mar & Terra)

9 /26 (Modern Mamma Osteria: Fagottini.)

10 /26 (La Casserole: Filé Rossini sobre brioche com redução de vinho do Porto, aspargos e endívias tostados (R$ 232))

11 /26 (Fasano: Camarões Grelhados (R$155) envoltos com bacon, creme de grão de bico e azeite de alecrim com louro.)

12 /26 (Ella Fitz: Mignon de Black Angus)

13 /26 (Casa Santo Antonio: Ossobuco com risoto com açafrão)

14 /26 (Chez Amis: Caçarola de frutos do mar.)

15 /26 (Bistrot Parigi: boeuf a la wellington.)

16 /26 (Dia Dos Pais - Casa Porteña)

17 /26 (Belô Café: Peixe Grelhado)

18 /26 (Bia Hoi: Bahn Goi)

19 /26 (A Pizza da Mooca: Pizza de Ragú)

20 /26 (Iguarias Urus para o Dia dos Pais.)

21 /26 (Su: Wagyu na pedra vulcânica.)

22 /26 (Loup: Picanha marinada na cerveja com arroz provençal, brócolis e azeitonas ao vinagrete)

23 /26 (Los Dos Cantina: Tamboril adobado, grelhado na folha de bananeira.)

24 /26 (Gero Itaim: Bolo de pistache com sorvete de mel e laranja)

25 /26 (Carlota: Morangos assados, creme de chocolate branco e marshmallow.)

26/26 (Trattoria Fasano: Cannolli com calda de frutas vermelhas)

ICI Brasserie

A casa de inspiração francesa oferece pratos clássicos franceses e releituras da gastronomia brasileira em seu menu. Dos clássicos do ICI, vale provar o Steak & Frites, onde é possível escolher entre alcatra (R$100) e filé mignon (R$109) e os molhos poivre, béarnaise ou mostarda. Para harmonizar, uma boa cerveja maltada, como a Colorado Demoiselle (R$35 com 600ml).

Serviço: 3 unidades + Av. Pres. Juscelino Kubitschek 2041 - Vila Olímpia | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 11h45 às 15h30 e das 17h30 às 23h, sexta das 11h45 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 22h

Jacarandá Restaurante

Com cardápio assinado pelo chef Rodrigo Aguiar, o restaurante é premiado e repleto de atrativos que vão desde as áreas verdes e pet-friendly até a boa música, que não para nunca. Destaque nos pratos feitos na parrilla, como o Assado de Tira (R$149), um corte bovino de 320 gramas de costela cortada na transversal, com tira e marmoreio perfeitos, e o Ancho Angus (R$156), com um corte bovino de 350 gramas, com escolha de até dois acompanhamentos.

Serviço: Rua Alves Guimarães, 153, Pinheiros | Telefone: (11) 3083-3003 | Horário de funcionamento: diariamente, das 8h à meia-noite | Pet-friendly

Mantovani Fine Italian Bar & Cuisine

Sob o comando do chef João Mantovani, o Mantovani Fine Italian oferece Bar & Cuisine tipicamente franco-italiano e tem menu recheado de massas, além de pratos saborosos com carne, com destaque no Escalopes al Funghi (R$91), um filé mignon ao molho de cogumelos, acompanha batata gratinada.

Serviço: Rua Tucuna, 381, Perdizes | Telefone: (11) 94263-1638 | Horário de funcionamento: de quarta a sexta, das 19h às 23h; aos sábados, 12h às 16h e das 19h às 23h; e, aos domingos, das 12h às 17h

Pobre Juan

Famoso por sua parrilla, o restaurante Pobre Juan nasceu da inspiração de casas típicas na Argentina. Atualmente, tem unidades em quatro unidades na capital paulistana – na Vila Olímpia, Morumbi, Cidade Jardim e Higienópolis – e uma em Alphaville. A sugestão do chef Geraldo Ribeiro são os pratos de destaque da casa: Wagyu A5 Tataki (R$179) são finas fatias de wagyu levemente selado com molho oriental e purê de wasabi, e o Wagyu A5 Sirloin Steak (R$ 417), feito com emulsão de cabotiá, com raspas de limão siciliano e farofa de pistache, além do Bife Pobre Juan (R$ 172, com 250g e R$ 304 com 500g) que é exclusividade da casa, é um corte especial da capa do bife ancho, muito marmorizado, macio e saboroso.

Serviço: 4 unidades + Rua Comendador Miguel Calfat, 525 - Vila Nova Conceição | Horário de funcionamento: de segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 22h; às sextas e sábados, do meio-dia às 23h; e, aos domingos, do meio-dia às 20h