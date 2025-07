27 sugestões de restaurantes para o Dia dos Pais

Pratos brasileiros, italianos ou asiáticos, qual o estilo de gastronomia preferido do seu pai? Para comemorar o Dia dos Pais, celebrado no domingo, 10 de agosto, Casual EXAME fez uma seleção com 27 restaurantes para agradar quase todos os paladares. Parte das casas oferece cardápios exclusivos para a data, com sugestões do chef, ou mimos. Outras recomendam os pratos clássicos do menu. Confira.

Aizomê e Caledônia

No dia 5, o Aizomê vai invadir o Caledônia para preparar um mini omakase de três etapas, pensado para ser harmonizado com drinques (R$ 347 com harmonização; R$ 200 sem harmonização). A experiência se inicia com receitas assinadas por Telma, um trio de entradas, com magret de pato defumado, karasumi e bolinho de polvo, e um prato principal, que é o katsusando de atum recheado de umê e shiso. A sobremesa fica a cargo de Rafael Aoki, que prepara uma mousse de café com sorvete de leite, caramelo de Chita, crumble de cacau e matcha. As etapas serão acompanhadas, respectivamente, por um long drinque de Roku batizado de Kami (Espírito); o Orochi (Serpente), feito com base de Haku Vodka; e o Raijin (Trovão), preparado com Maker’s Mark e fatwash de manteiga de garrafa. Na sequência do evento, de 6 a 12 de agosto, o público poderá degustar, no Caledônia, o combo do katsusando com o drinque Orochi (R$119).

Já no dia 13, a colaboração migra para o Aizomê dos Jardins. Desta vez, Telma servirá um menu de cinco etapas harmonizado com um coquetel do Caledonia e uísques japoneses (R$ 565 com harmonização; R$320 sem harmonização). Entre as receitas estão o zensai (vieira gratinada, polvo defumado e shira ae de figo com prosciutto), harmonizado com o welcome drinque Orochi, e uma seleção de sushi e sashimi moriawase para casar com o whisky Hibiki. Seguem ainda dois pratos: o ebi furai (flocos de arroz, karê bisque e aioli de yuzu), acompanhado do rótulo Yamazaki, e o modan sukiyaki, que faz par com o Chita.

Para a sobremesa, a sugestão de Rafael é uma mousse de licor de Yuzu Kanede com mel uruçu amarelo, compota de maçã com menta, crumble de ervas, kohakuto e spongecake de matcha. O welcome drinque criado pelo Caledonia permanecerá entre as sugestões da carta de bebidas do restaurante por mais uma semana, de 14 a 20 de agosto, pelo valor de R$ 49.

Serviço: Aizomê no Caledonia. Data: 5/8 às 19h. Endereço: R. Vupabussu, 309 - Pinheiros. Telefone: (11) 3031-0840. Reservas pelo GetIn ou pelo whatsapp: (11) 11 99187-3601.Valor do menu: R$347 com harmonização; R$200 sem harmonização. Caledonia no Aizomê. Data: 13/8 às 19h. Endereço: Alameda Fernão Cardim, 39 - Jardins. Telefone: (11) 2222-1176. Valor do menu: R$565 com harmonização; R$320 sem harmonização

Ama.zo – Cozinha Peruana

A casa se dedica à gastronomia peruana contemporânea, sob o comando do chef limenho Enrique Paredes. Para a data, a sugestão do chef é o Tiradito Nikkei (R$ 74), um tataki de Bonito com molho agridoce nikkei, edamame e pele crocante de algas, para abrir o apetite. De principal, vale provar o Lomo Saltado (R$ 94), um filé mignon salteado na panela Wok com vegetais e batatas rústicas fritas, que acompanha arroz com ervilhas.

Serviço: Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo – Telefone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 15h30 e domingo das 12h às 18h. Jantar de quarta a sexta das 19h às 22h. Shopping Pátio Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e sábado e domingo das 12h às 18h. Jantar de segunda a sexta das 19h às 22h30, aos sábados e domingos das 12h às 22h30

Amadeus

Localizado perto da Avenida Paulista, o Amadeus, um dos mais tradicionais restaurantes de peixes e frutos do mar do Brasil, é comandado pela família Masano desde 1987. O cardápio fechado de cinco tempos (R$ 565 por pessoa) inclui receitas trazidas pela chef Bella Masano dos almoços em família, onde cozinha ao lado do pai, Tadeu Masano. Entre os pratos estão carpaccio de polvo, lula recheada, camarões gigantes com arroz de azeitonas pretas e blue crab com pupunha.

Serviço: R. Haddock Lobo, 807 - Cerqueira César, São Paulo. Telefone: (11) 3061-2859. Whatsapp: (11) 94020-8905. Horários de funcionamento: Terça a sexta: 12h às 15h30 / 19h às 23h. Sábado: 12h às 17h / 19h às 23h. Domingo: 12h às 18h

Baleia Rooftop

Localizado no edifício B32, o Baleia Rooftop se destaca pelo cardápio mediterrâneo e vista privilegiada. Para o Dia dos Pais, a sugestão é o Filé à Rossini (R$ 162) e o Entrecote na Grelha (R$ 158), ambos acompanhados de batatas gratinadas.

Serviço: Rua Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Fone: (11) 5464-8222 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30, domingo das 12h às 21h30 | @baleiarooftop

Belô Café

O restaurante Belô Café traz as raízes mineiras da chef Andreza Luisa com um toque moderno. Para o Dia dos Pais, a chef sugere o Porco e Polvo (R$ 159), um arroz caldoso de porco com polvo grelhado e glacê de rapadura.

Serviço: Rua Padre João Manoel, 881 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 95321-2347 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 9h às 19h, domingo das 9h às 17h

Bistrot de Paris

Referência na culinária francesa em São Paulo, o Bistrot de Paris se prepara para receber as famílias no Dia dos Pais. Para celebrar a data, o restaurante aposta em um clássico reconfortante da gastronomia do sudoeste da França: o Cassoulet. Preparado pelo chef Alain Poletto, receita tradicional ganha os ares autênticos da região de Languedoc-Roussillon, com feijão branco cozido lentamente e finalizado com confit de pato, linguiça artesanal, costelinha e barriga de porco (R$ 128). O prato será servido no almoço e jantar do fim de semana comemorativo.

Serviço: Rua Augusta, 2542 - Jardim Paulista | Tel.: 11.3063-1675

Bistrot Parigi

Com vista privilegiada, o Bistrot Parigi oferece um menu especial para o Dia dos Pais com entrada de Terrine de Campagne (R$142), seguido de Cassoulet (R$225) e sobremesa Torta Mousse de Chocolate (R$59).

Serviço: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 4º andar – Shopping Cidade Jardim. Telefone:(11) 3198-9440. WhatsApp: (11) 96631-7303. Horário: De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Sábado, das 12h às 17h e 19h à 0h. Domingo, das 12h às 18h

Cantaloup

O restaurante Cantaloup, conhecido pela culinária contemporânea, preparou um menu especial para o Dia dos Pais. A refeição inclui Burrata empanada em panko (R$95), Prime Rib de Black Angus (R$197) e sobremesa Entremet de nozes, cacau e creme de caramelo (R$49).

Serviço: Rua Manuel Guedes, 474 - Itaim Bibi | Tel: (11) 3165-3445

Casa Baruk

A Casa Baruk celebra o Dia dos Pais com pratos com raízes árabes e toques mediterrâneos. O destaque do cardápio é o Polvo ao Forno (R$168), assado lentamente com batatinhas, tomates confitados e azeite de pistache.

Serviço: Rua Mato Grosso, 408 – Higienópolis | (11) 99103-0961

Casa Santo Antônio

O Casa Santo Antônio oferece para o Dia dos Pais três sugestões de pratos: Fagotini de Manzo (R$91), Ossobuco com Risotto Zafferano (R$127) e Bacalhau Caxamar (R$189). As opções estarão disponíveis de 8 a 10 de agosto.

Serviço: Av. João Carlos da Silva Borges, 764 - Granja Julieta | Tel.: (11) 4328-6205

Corrutela

Referência em sustentabilidade, o Corrutela oferece um menu especial de cinco tempos com taça de vinho tinto natural para os pais. Entre os pratos estão tábua de queijos, cordeiro, polenta, peixe e sobremesas como creme brulée (R$ 245 por pessoa).

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 256 - Vila Madalena. Horários de funcionamento: Quarta a sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h. Reservas: (11) 3032-2443

Dalva e Dito

O Dalva e Dito, do chef Alex Atala, preparou pratos especiais para o Dia dos Pais, incluindo costela no bafo glaceada com roti de cebola (R$ 125) e sobremesas como torta cremosa de chocolate com uísque (R$ 48).

Serviço: Funcionamento: Segunda a Sábado das 12h às 15h | 19h às 23h | Domingo das 12h às 16h. Endereço: R. Padre João Manuel, 1115 - Cerqueira César. Tel: (11) 3068-4444

Expedito Bar

Referência no Campo Belo, o Expedito Bar celebra o Dia dos Pais com um brunch no domingo. As opções incluem Avocado Toast (R$ 36) e Parma Toast (R$ 39), acompanhadas de cafés especiais como Espresso (R$ 8) e Macchiato (R$ 10).

Serviço: Rua Ibituruna, 1540 - Campo Belo, São Paulo/SP - Fone: (11) 2157-4808 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 16h à 0h, sexta e sábado das 12h à 0h45, domingo das 12h às 21h

Fahrenheit

O Fahrenheit sugere para o Dia dos Pais o Tomahawk (R$ 269 para duas pessoas), acompanhado de fritas e chimichurri. Outra opção é o Flank (R$ 110), servido com fritas e molho mostarda.

Serviço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041. Shopping JK – 3º Piso | Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 11h30 às 22h. Sábados, domingos e feriados das 12h às 22h

Gero Itaim

Localizado no Hotel Fasano São Paulo Itaim, o Gero Itaim apresenta receitas clássicas da culinária italiana sob o comando do chef Lomanto Oliveira. Para começar a refeição, duas opções de entrada: a Salada Verde com Atum (R$ 122), que combina o pescado cozido com erva-doce, cebola e alcachofra; e o Carpaccio de Carne Curada (R$ 119), servido com ervas frescas e rúcula selvagem.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi. Telefones: (11) 3513-7480. E-mail: gero.itaim@fasano.com.br Horário: Segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Sexta, das 12h às 16h e das 19h à 1h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 22h

ICI Brasserie

A ICI Brasserie sugere para o Dia dos Pais o Filé Mignon ao molho bordelaise com aligot (R$130). Para harmonizar, é recomendada a cerveja alemã Paulaner Hefeweissbier (R$48).

Serviço: 3 unidades + Rua Bela Cintra, 2203 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 18h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h | @icibrasserie

1 /21 (Torero Valese: Paella Camponesa para o Dia dos Pais)

2 /21 (Pirajá: Galeto Espalmado para o Dia dos Pais)

3 /21 (Moma: Ravioloni como sugestão para o Dia dos Pais)

4 /21 (Trattoria Fasano: Cavatelli al Limone e Gamberi para o Dia dos Pais)

5 /21 (Tuy: Socarrat T-bone para o Dia dos Pais)

6 /21 (Aizomê: Modan sukiyaki e Chita para o Dia dos Pais)

7 /21 (Amazo: Lomo saltado para o Dia dos Pais)

8 /21 (Los Dos Cantina)

9 /21 (Baleia Rooftop: Filé à Rossini para o Dia dos Pais)

10 /21 (Belô: Porco e Polvo como sugestão para o Dia dos Pais)

11 /21 (Bistrot Parigi: Cassoulet como sugestão para o Dia dos Pais)

12 /21 (Caledonia: Katsusando e Orochi)

13 /21 (Cantaloup: Tagliatelle com creme de cogumelos e trufas)

14 /21 (Casa Baruk: Arroz de Cordeiro para o Dia dos Pais)

15 /21 (CSA: Ossobuco com Risotto Zafferano)

16 /21 (Expedito: Parma Toast)

17 /21 (Fahrenheit: Tomahawk para o Dia dos Pais)

18 /21 Gero Itaim: cupim assado com batata e cogumelo para o Dia dos Pais (Gero Itaim: cupim assado com batata e cogumelo para o Dia dos Pais)

19 /21 (Lido: Paleta de Cordeiro)

20 /21 (Mercearia do Conde: Linguini com lulas e camarões a provencal para o Dia dos Pais)

21/21 (Zulcare: cheesecake cremosa com doce de leite Rocca)

Kaifu Asian Cuisine

O Kaifu Asian Cuisine oferece uma experiência especial para o Dia dos Pais com um welcome drinque e taça de saquê para os pais. O cardápio inclui Wagyu Bibimbap (R$98) e Wagyu Kim (R$50).

Serviço: Rua José Maria Lisboa, 1065 - Jardim Paulista, São Paulo | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 15h e das 19h às 22h, sexta e sábado das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30, domingo das 12h às 15h30

Lido – Amici di Amici

O restaurante Lido – Amici di Amici, comandado por Roberto Rebaudengo, apresenta o Menu Animale para o Dia dos Pais. O menu inclui Agnolotti (R$ 88), Stinco de Javali (R$ 106) e Torta de Chocolate amargo com pimenta (R$ 32).

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 282 - Pinheiros, São Paulo | Fone: (11) 99023-9890 | Horário de funcionamento: terça das 18h30 às 23h, quarta e quinta das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h30, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 17h

LosDos Cantina

Para comemorar o Dia dos Pais, a LosDos Cantina, comandada pelos chefs Caio Alciati e João Gertel, lança um prato especial criado exclusivamente para a data. No domingo, 10 de agosto, os clientes poderão experimentar o novo Arroz Gordo (R$ 155, serve de duas a três pessoas), cozido no caldo de carabinero e codeguim (embutido italiano), com chorizo artesanal, camarões, conchas, pato confitado e brócolis tostado.

Serviço: Rua Dr. Vila Nova, 150 - Vila Buarque. Funcionamento: Terça à sexta-feira, das 12h às 15h e 19h às 23h. Sábado das 12h às 23h30. Domingo das 13h às 17h. Fecha às segundas. Reservas via Get In ou WhatsApp: (11) 97669-0577

Mares La Peruana

O Mares de La Peruana, restaurante comandado pela chef Marisabel Woodman em Pinheiros, celebra o Dia dos Pais com uma cortesia especial: no almoço de domingo, 10 de agosto, das 12h às 17h, os pais que forem ao restaurante ganham como cortesia uma taça de vinho da casa ou um Whisky Sour, à escolha.

Entre as sugestões, ceviches, frutos do mar fresquíssimos e preparos com arroz que refletem a versatilidade da chef — como o Ceviche Colán com polvo na brasa (R$ 114), servido com pesca do dia no leche de tigre de ají amarillo e patacones; a Lula com água de tomate e óleo de basílico (R$ 53), entrada delicada e aromática preparada no Josper; e os Camarões na brasa (R$ 149), com molho de sriracha e chimichurri, pico de gallo de manga verde, avocado e crocante de camarão. Para os que preferem carnes vermelhas, há também o Bife Ancho a la Parrilla (R$190, foto acima), suculento, feito na brasa, acompanhado de batata frita e chimichurri.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 299 – Pinheiros, São Paulo – SP. Funcionamento: Quarta a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h30 e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 17h. Fecha segunda e terça. Reservas: 11 4646-2806 ou Get In

Mercearia do Conde

Para celebrar o Dia dos Pais nos dias 9 e 10 de agosto, a Mercearia do Conde, no Jardim Paulistano, preparou dois pratos principais e uma sobremesa especial. Entre as sugestões para o almoço e o jantar, destaque para o medalhão de filé em crosta de cogumelos com redução de Cabernet Sauvignon, servido com risoto de aspargos (R$ 135). Já os que preferem leveza e frescor podem optar pelo Linguini artesanal da casa com lulas e camarões à provençal, finalizado com raspas de limão siciliano (R$ 142). Para encerrar com doçura, um tiramisù clássico (R$ 38), montado com capricho e cremosidade.

Serviço: R. Joaquim Antunes, 217, Jardim Paulistano | Tel.: (11) 3081-7204

Modern Mamma Osteria

Para o Dia dos Pais, que acontece no domingo, 10 de agosto, a dica é aproveitar novidades do cardápio da casa, pensadas para compartilhar e perfeitas para ocasiões especiais. Entre os lançamentos, destaque para duas massas artesanais produzidas nas massarias próprias do grupo, elaboradas com farinhas selecionadas e técnicas que respeitam a tradição italiana: O Ravioloni (R$ 92), que chega à mesa recheado com salame cacciatore, pera assada e gorgonzola dolce DOP, finalizado com óleo extravirgem; e o Pansotti (R$ 120) burrata e berinjela no recheio, cobertos por pomodoro fresco, camarões e abobrinha frita.

Serviço: Modern Mamma Osteria – Itaim. Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo. Segunda à quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sexta, das 12h às 16h e das 18h30 às 23h. Sábado, das 12h às 23h | Domingo, das 12h às 21h. Modern Mamma Osteria – Pinheiros. Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros, São Paulo – SP. Segunda à quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sexta, das 12h às 16h e das 18h30 às 23h. Sábado, das 12h às 23h | Domingo, das 12h às 21h. Modern Mamma Osteria – Rua dos Pinheiros. Rua dos Pinheiros, 332 – Pinheiros, São Paulo – SP. Segunda à quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sexta, das 12h às 16h e das 18h30 às 23h. Sábado, das 12h às 23h | Domingo, das 12h às 17h. Modern Mamma Osteria – Jardins. Rua Oscar Freire, 497 – Jardim Paulista, São Paulo – SP. Segunda à quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sexta, das 12h às 16h e das 18h30 às 23h. Sábado, das 12h às 23h | Domingo, das 12h às 21h. WhatsApp: +55 11 93083‑8387

Pirajá

Para o almoço do Dia dos Pais, o bar terá três novas opções. Uma delas é o Bacalhau ao Forno (R$ 125) que se destaca com seu preparo confitado, servido com batatinhas, tomate, pimentão e ovo cozido. Para acompanhar, arroz branco, simples e indispensável. Para compartilhar, a casa vai oferecer o Cabrito Nova Capela (R$ 150), uma homenagem ao histórico bar da Lapa, no Rio de Janeiro, que chega à mesa com arroz de brócolis ao alho e batatas coradas. Outra opção para dividir é o Galeto Espalmado (R$ 130), servido com arroz de brócolis, farofa de ovos e batatas coradas.

Serviço: 8 unidades + Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros, São Paulo/SP – Tel: (11) 3815-6881 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 23h, terça e quarta das 12h à 0h, quinta das 12h à 1h, sexta e sábado das 12h às 2h e domingo das 12h às 19h

Parigi

O restaurante Parigi reúne pratos inspirados na alta gastronomia francesa sob os cuidados do chef Eric Berland. Exclusivamente para o Dia dos Pais, será servido como entrada a Terrine Foie Gras (R$ 150), feita com fígado de pato e mostarda cremosa. Em seguida, os clientes escolhem entre o Ossobuco à Milanesa (R$ 230) e o Fettuccine com Lagostim (R$ 239), servido com funghi frescos e tomate cereja. A experiência é encerrada com a Torta Mousse de Chocolate (R$ 59), finalizada com crocante de avelã e calda de café.

Serviço: Rua Amauri, 275 – Jardim Europa. Telefone e WhatsApp: (11) 3167-1575. Horário: De segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 00h. Sábado, das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 17h

Torero Valese

Para celebrar o Dia dos Pais, o restaurante Torero Valese aposta nas criações da casa e encomendas para a ocasião. De entrada, a sugestão do chef Juliano Valese é a Milanesa de Atum (com maionese de wasabi e picles de pepino japonês agridoce) por R$ 59, ideal para compartilhar.

Como prato principal, a Paella Camponesa (feita com cogumelos frescos, bochecha suína, frango caipira e verdura da horta, em um rico caldo suíno) a R$ 109, servindo até 2 pessoas. Para a sobremesa, não deixe de pedir a tradicional Tarta de Queso com calda de frutas vermelhas, por R$ 33.

O restaurante também aposta nas encomendas, que atendem aos clientes que desejam reunir a família no conforto de sua casa. Dentre as sugestões, estão o Arroz de Pato confitado (com chorizo espanhol) a R$ 720, que serve 4 pessoas. As encomendas podem ser feitas até 9 de agosto pelo WhatsApp (11) 94046-5556.

Serviço: Av. Horácio Lafer, 638 - Itaim Bibi, São Paulo. Horários: Terça a sexta, das 12h às 14h30; sábado das 12h30 às 23h e domingo, das 12h30 às 17h; Feriados, das 12h às 22h30. Delivery: Terça a sexta, das 18h30 às 22h30; sábado, das 12h30 às 23h; domingo, das 12h às 16h30 ; feriados, das 12h às 22h. Telefone: (11) 3168-7917, (11) 2385-2183. WhatsApp (11) 94046-5556

Trattoria

No Itaim Bibi, a Trattoria Fasano celebra a tradição da gastronomia do sul da Itália com receitas clássicas, sob o comando do chef Sérgio Celestino, supervisão do chef executivo Luca Gozzani e curadoria de Gero Fasano. Para o Dia dos Pais, o restaurante apresenta duas novidades no cardápio: o Cavatelli al Limone e Gamberi (R$ 169), massa fresca ao molho de limão com camarões; e o Cordeiro Assado (R$ 223), servido com purê de batatas.

Serviço: Rua Iguatemi s/n – Itaim-Bibi. Telefone: (11) 96631-0606. Horário: Segunda a quinta, das 12h às 15h e 19h às 00h. Sexta e sábado, das 12h às 16h30 e 19h às 00h. Domingo, das 12h às 17h.

Tuy, Cocina

A casa de gastronomia ibérica, que lançou recentemente um novo menu assinado pela chef Ana Cremonezi, terá um prato especial para o Dia dos Pais. Na ocasião, a casa vai oferecer um Socarrat de T-bone (R$ 290), com aioli de porcini e cebola caramelizada para duas pessoas.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1156 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 91641-1309 e (11) 3167-7774 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 22h, terça a sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h

Zulcare

Para comemorar o Dia dos Pais, a Zulcare apresenta uma seleção de doces para compartilhar. Comandada pela confeiteira Marina Anders, a marca é conhecida por seus doces autorais e sofisticados, e sugere três opções de tortas para celebrar a data. A Cheesecake cremosa tem base amanteigada e um toque de canela, coberto com doce de leite Rocca. (R$ 390). Já a Blondie Banoffee tamanho família (R$ 240) leva massa de blondie com pedaços de bolacha, recheada com doce de leite Viçosa e banana Nanica. A Torta de Nozes (R$ 240) é uma antiga receita de família aprimorada por Marina, que alterna as camadas de uma deliciosa massa à base de manteiga com um recheio de noz-pecan, chocolate e licor, finalizada com nozes caramelizadas.

A loja também possui diversas opções para presentear os pais, como a caixa de degustação com doze bombons (R$ 130), que contém os sabores Amendoim Crocante, Caramelo com Flor de Sal, Caramelo com Framboesa, Lavanda com Limão, Menta, Maracujá com Manjericão e Limão, Cremino Crocante, Pistache, Napolitano e Café com Laranja Bahia. Outra sugestão é a Caixa Maleta (R$ 350), disponível nas cores laranja e roxa, que inclui um vinho Tenuta Giglio Montepulciano D’Abruzzo de corpo médio e levemente tânico e mais 16 bombons de sabores sortidos.

Serviço: Rua Comendador Miguel Calfat, 319, Itaim Bibi | Tel.: : (11) 97892-8109