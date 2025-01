Restaurantes em São Paulo para quem quer pegar leve no verão

O verão começou há menos de um mês e nesta época aumenta a procura por refeições cheias de frescor. Assim, alimentos leves como saladas, crudos e grelhados se tornam protagonistas no cardápio dos brasileiros. Restaurantes e chefs também inovam com opções variadas, que atendem à demanda por receitas que são a cara do verão sem abrir mão de sabor. Confira endereços paulistanos com boas pedidas para quem quer pegar leve nesses dias mais quentes.

Ama.zo – Cozinha Peruana

São duas as unidades do restaurante peruano, uma delas está localizada em um casarão histórico no Centro de São Paulo. Quem comanda a cozinha é o chef limenho Enrique Paredes, que aposta em preparos com peixes e frutos do mar fresquíssimos. Entre as boas pedidas está o Cebiche y Pulpo (R$ 99), feito com pescado do dia marinado em molho de pimenta vermelha Rocoto, polvo na brasa, mousse de batata doce e mousse de abacate. Outra versão do prato é o Cebiche y Cacau (R$ 99), com de filé de peixe do dia, leche de tigre de mucílago de cacau e aji amarillo, cacau 100% e formigas limão.

Serviço: Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 15h30, domingo das 12h às 18h. Jantar de quarta a sexta das 19h às 22h

Azur do Mar

Dedicado aos peixes e frutos do mar, o restaurante ocupa um espaço dentro do Mercado de Pinheiros e tem cardápio assinado pelos chefs Mari Adania e Fábio Sinbo. Para quem busca por pratos mais leves, uma opção é a Salada de Camarão (R$ 69), com mix de folhas, rabanete, tomate sweet grape, crispy de tempura, camarões grelhados e molho cítrico.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 11h30 às 17h, sexta das 11h30 às 20h, sábado das 10h30 às 20h

Trio Garden

O Trio Garden inaugurou recentemente no Butantã. Instalado em uma área de 270 metros quadrados em um prédio comercial, com muita madeira e luz natural. O menu do chef Diego Gimenez contempla opções tanto para o café da manhã como para o almoço, com pratos como o Atum Selado (R$ 110), servido na companhia de tabule de grãos, homus de beterraba, avocado, edamame, sunomono e ovo mollet. Cheio de frescor, o Poke de Salmão (R$ 85) é feito com cubos do peixe cru com raspas de limão, arroz gohan com furikake, edamame, tartare de manga, tomatinhos, cebola roxa, avocado, cebolinha, sunomono, molho tarê e chips de batata doce.

Serviço: Rua Gerivatiba, 207 (Edifício River One) - Butantã, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h às 11h e das 12h às 15h

NOU

As três unidades do restaurante possuem convidativas áreas externas, ideais para os dias mais quentes. Para quem procura boa gastronomia e opções leves, vale experimentar novos pratos e entradas, como a Salada Caesar (R$ 84), servida com filé à milanesa em tiras, e o Carpaccio de filé mignon (R$ 55), com caponata, rúcula, chips de mandioquinha e aioli.

Serviço: 2 Unidades + Higienópolis: Rua Armando A. Penteado, 12 - Higienópolis, São Paulo/SP - Fone (11) 3562-8003 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h

Nouzin

O café oferece uma variedade de pedidas tradicionais para um bom brunch, de segunda a domingo. Para curtir ao ar livre em um dia quente de verão, há dois ambientes: uma varanda com bastante sombra e um pátio amplo decorado com plantas. Entre as sugestões para compor um café da manhã leve e saboroso está a Salada de frutas (R$ 29), com iogurte natural, mel e granola. A casa ainda conta com opções para o almoço, a exemplo do peito de frango grelhado (R$ 52) acompanhado de risotinho de quinoa e gremolata.

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 3816-0210 ou Whatsapp: (11) 97504-2201 | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 8h às 19h | nouzin.com.br

St Chico

Entre as quatro unidades da padaria artesanal, a de Higienópolis se destaca como um refúgio para os dias quentes de verão. Com um agradável deque a céu aberto, o espaço é amplo, bem ventilado e pet-friendly, ideal para quem busca uma pausa a qualquer hora do dia. A sugestão é aproveitar a visita para experimentar o Natural Vibe (R$ 42), prato feito com homus com cenoura e beterraba, servido salada de folhas e tomate assado e acompanha pão integral na chapa.

Serviço: 3 unidades + Higienópolis: Avenida Higienópolis, 467 - Higienópolis, São Paulo/SP - Fone: (11) 95324-5589 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h, domingo das 7h às 18h

Tuy Cocina

A casa de gastronomia ibérica contemporânea conta com um ambiente descontraído. O salão principal possui amplas portas de vidro, que oferecem bastante iluminação natural. Há também uma área aberta para aproveitar ao ar livre acompanhado de drinques. O cardápio traz boas opções de tapas, os tradicionais petiscos espanhóis, como a Espetada do Mar (R$ 137), com camarão, polvo, lula e aspargos grelhados e molho pesto, e a Tostada Caprese (R$ 38), toast com creme de ricota, tomate e pesto de manjericão.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1156 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Fone: (11) 91641-1309 e (11) 3167-7774 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 22h, terça a sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h

The Fresh Goodies

Localizado a poucos passos da Faria Lima, o The Fresh Goodies é um restaurante com pratos leves elaborados pelo chef Thiago Cerqueira e coquetelaria de Alex Mesquita. O espaço é amplo, arejado e com bastante verde, e é pet-friendly. Do menu, fazem sucesso os Bowls da Horta, como o Mediterrânea (R$ 55), que reúne queijo de cabra, cogumelos salteados, rúcula, chilli, relish de pepino e gergelim, ovo cozido, avocado, molho de tomate seco, crouton de nozes caramelizados. Já o Avocado Caprese (R$ 40) tem mussarela e tomates variados, avocado com azeite de manjericão e pesto de limão siciliano. Das bebidas, o shake proteico de açaí (R$ 35) é feito com leite de amêndoas e açaí.

Serviço: Rua Lopes Neto, 15 - Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 7h30 às 23h

Altruísta Osteria e Enoteca

No Altruísta Osteria e Enoteca, situado na Alameda Campinas, nos Jardins, a boa comida italiana é resgatada em sua autenticidade e sempre acompanhada por uma boa taça de vinho. O restaurante ainda oferece salas reservadas, adega com mais de 800 rótulos e tem sua própria horta. Para entrar na temporada de verão, a aposta são os tons de verde e frescor da salada Fichi e Formaggio Di Capra (R$ 64), com mix de folhas, figo assado, queijo de cabra, mel e nozes.

Serviço: Alameda Campinas, 952, Jardins | Telefone: (11) 3142-9962 | Delivery: (11) 98214-2601 | Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h à meia-noite, e aos domingos, do meio-dia às 17h

Petros Greek Taverna

Provar o autêntico sabor grego sem sair da cidade é possível em São Paulo, diretamente no bairro de Pinheiros, onde fica o Petros Greek Taverna, famoso por servir receitas de família e novidades vindas diretamente das estações gregas. Para o verão, uma nova salada integra o cardápio das salátes gregas, a Karpouzi saláta (R$ 56), feita com melancia, queijo feta, pinoli e hortelã.

Serviço: Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 137, Pinheiros | Telefone: (11) 3898-5890 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 12h-15h e 19h-23h; às sextas e sábados, das 12h às 23h; aos domingos, das 12h às 18h

Rendez-Vous

As novidades de verão já começaram a chegar ao menu do Rendez-Vous, bistrô francês que leva o charme da Cidade Luz a Pinheiros desde 2016. O destaque refrescante da casa é o Crevette Salade (R$ 58), salada com mix de folhas, camarões salteados, grão-de-bico, tomatinhos, molho de balsâmico, mel e azeite.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros | Telefone: (11) 4564-0146 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 23h; aos sábados, das 09h às 23h; e aos domingos, das 09h às 18h30 | Pet-friendly