Ciência

Quem é o homem que abriu mão de fortuna bilionária para plantar 16 mil árvores

Britânico viveu por décadas na Île Moyenne, nas Seicheles, onde criou um santuário ambiental sem apoio estatal ou empresarial.

Brendon Grimshaw: o britânico que abriu mão do conforto para transformar ilha deserta em santuário para animais (YouTube/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 09h27.

O britânico Brendon Grimshaw viveu grande parte da vida dedicado a um único projeto: transformar uma ilha abandonada no Oceano Índico em um ecossistema regenerado. Em 1962, ele comprou a Île Moyenne, no arquipélago das Seicheles, e recusou propostas milionárias para manter a integridade ambiental do território.

Durante quase 40 anos, Grimshaw liderou sozinho a restauração ecológica da ilha, com o apoio do morador local René Antoine Lafortune. A iniciativa envolveu replantio de espécies nativas, reintrodução de fauna e recusa total à exploração turística predatória.

Sem cercas, sem exibição de animais e sem incentivos externos, a ilha passou de solo árido e desabitado a um modelo reconhecido de regeneração ambiental. Hoje, a Île Moyenne abriga tartarugas-gigantes, aves e insetos, vivendo em liberdade.

Legado ambiental independente

Ao longo das décadas, Grimshaw plantou mais de 16 mil árvores e reconstruiu o equilíbrio ecológico da ilha com base em trabalho manual e observação direta da natureza. A recuperação do solo e da umidade favoreceu o retorno espontâneo da biodiversidade.

A opção pela autonomia da natureza e o afastamento de práticas comerciais fizeram do britânico um caso raro de conservação ambiental individual. Seu trabalho é hoje citado por ambientalistas como exemplo de restauração sem apoio estatal ou empresarial.

Brendon Grimshaw morreu em 2012, mas a Île Moyenne permanece como parque nacional, preservando o projeto iniciado por ele.

