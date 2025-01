Grupo que atendeu 500 mil em SP investe R$ 10 mi e leva restaurantes a cobiçado polo gastronômico

Quinhentas mil pessoas. Esse foi o número de clientes atendidos pelo grupo de restaurantes Locale em 2024. Com uma década de história, o grupo consolidou um portfólio de sucesso com endereços consagrados em São Paulo e Campinas, como o Locale Café, Locale Trattoria, Locale Ristorante, o restaurante japonês Oguru, a loja da Grand Cru no Itaim Bibi e o recém-lançado Exímia Bar.

Agora, o objetivo é investir R$ 10 milhões na abertura de novas unidades em São Paulo e na expansão para Porto Alegre, marcando a estreia da marca no Sul do Brasil.

Os irmãos Gabriel e Nicolas Fullen, que lideram o grupo, adotam uma abordagem cautelosa em cada movimento de expansão. Gabriel explica que, após dez anos, o cliente passou a enxergar o Locale como uma marca única, o que motivou a integração de operações do Café, Trattoria e Ristorante em um mesmo espaço.

"Os cardápios já eram compartilhados e as unidades funcionavam lado a lado, mas agora será um único restaurante para momentos diferentes do dia, seja café da manhã, seja almoço, seja jantar", destaca.

Entre março e abril, o Locale e o Oguru desembarcam na rua Ferreira Araújo, em Pinheiros, em São Paulo, uma área gastronômica badalada que já abriga restaurantes como Modern Mamma Osteria, do chef Salvatore Loi, e Nelita, da chef Tássia Magalhães. A estratégia é replicar o sucesso da atuação no Itaim Bibi, onde o grupo já está consolidado.

Locale Trattoria. (Marinho/Divulgação)

Expansão para o Sul

A chegada do Locale a Porto Alegre deve ocorrer em meados deste ano, após as inaugurações em São Paulo. A expansão é fruto de uma parceria de longa data com o grupo Iguatemi, que está reformulando a área gastronômica de seu shopping na capital gaúcha.

"Foi uma oportunidade que fez sentido para nós. Para outras unidades, seguimos avaliando com cautela, já que não temos investidores externos", explica Gabriel.

Com as novas unidades, o grupo alcançará 13 operações, com expectativa de aumentar em 40% o número de pessoas atendidas. Os novos restaurantes manterão o mesmo cardápio e formato, com capacidade para 80 pessoas, destacando pratos clássicos como o filetto alla parmegiana com batata chips e arroz, um dos favoritos dos clientes.

Exímia: irmão mais novo

Exímia Bar. (Juliana Primon/Divulgação)

No meio do ano passado, os irmãos se juntaram ao premiado bartender Márcio Silva e à Manu Buffara, eleita melhor chef da América Latina pelo The World’s 50 Best em 2022, para abrir o Exímia. O bar fica em uma rua discreta no Itaim Bibi, em São Paulo, e quase passa despercebido para quem passa por ali desavisado.

Mas ao entrar, é como se todo o entorno se transformasse, fazendo você se sentir em um universo paralelo da alta coquetelaria e da boa gastronomia. Márcio Silva explica que a ideia central foi trazer influências dos botecos brasileiros tradicionais e, ao mesmo tempo, mostrar os sabores, contrastes e a cultura do nosso país.

O empresário Gabriel Fullen conta que o objetivo da casa é estar entre os melhores da alta coquetelaria mundial. Na próxima lista dos World’s 50 Best Bars o Exímia deve estar entre aqueles recomendados pela lista, mostrando o resultado do trabalho do grupo.