E se o Bob Esponja morresse? Vídeo de despedida arranca o choro no Twitter

O que seria do restaurante Siri Cascudo e da cidade Fenda do Biquíni sem o personagem Bob Esponja? Apesar de a série de animação continuar firme em sua 12ª temporada no canal Nickelodeon, o ilustrador brasileiro Cheko Aguilar criou uma tirinha em que a esponja de cozinha Bob morre e deixa seus amigos Lula Molusco, Patrick e a esquilo Sandy desolados.

Na tirinha, narrada pelo rabujento Lula Molusco, Bob Esponja morre e os amigos não sabem como enfrentar a vida sem ele, enquanto envelhecem.

“Eu sempre disse que alegraria-me quando não precisasse mais te suportar. Porém, como você não está aqui, não tenho tocado mais meu clarinete. No entanto, agora choro”, diz Lula Molusco em uma parte do vídeo.

Na rede social Twitter, o assunto era um dos mais comentados na manhã desta terça-feira, com pessoas dizendo que a história acabou com seus corações.

A tirinha de de Cheko Aguilar pode ser vista abaixo.

"Con carinho: Lula Molusco" Uma história que eu desenhei há um tempo atrás, mas aqui eu a compartilho novamente.

Espero que gostem.#BobEsponja pic.twitter.com/ROQ1UHWUok — Cheko 🇲🇽 (@ChekoAguilar92) July 28, 2020

Insatisfeito apenas com os desenhos, um usuário da rede social decidiu fazer uma vídeo da histpiria, com direito a trilha sonora. Veja abaixo: