Reserva lança modelo de camisa com 'toque gelado' para o verão brasileiro

Houve um tempo em que a moda masculina de alto padrão era sinônimo de tecidos pesados e estruturas rígidas. Em 2026, o ponteiro mudou: o equilíbrio entre peças elegantes e frescas, sobretudo para o clima brasileiro, é o novo objeto de desejo.

Para o homem que transita entre a reunião matinal e o happy hour sem escalas, a capacidade da roupa de reagir ao ambiente é essencial. E de um tempo para cá, as marcas vêm investido em tecidos mais respiráveis e frescos, sem perder o corte e a elegância. É o caso da Reserva, que há anos trabalha com tecnologia inteligente para desenvolver seus produtos.

Neste ano, a marca apresenta a Camisa Wave. A peça mantém o minimalismo versátil clássico, mas traz o diferencial do "toque gelado". Desenvolvida com um tecido tecnológico de última geração, atua como um regulador térmico que proporciona frescor imediato ao contato com a pele — um alívio estratégico para os dias de temperaturas recordes que têm marcado o calendário brasileiro.

"Percebemos que o homem busca roupas funcionais que resolvam a complexidade da rotina", afirma Joana Bittencourt, diretora das marcas Reserva. "A Camisa Wave é o nosso investimento para reforçar que tecnologia e conforto são pilares inseparáveis na moda atual."

A engenharia do conforto

A composição da peça leva elastano de alta performance, o que garante uma elasticidade em todas as direções. A camisa acompanha o movimento do corpo — seja no volante, no teclado ou no brinde —, sem a sensação de restrição das camisas sociais convencionais. O toque é macio, para quem passa o dia inteiro ativo.

Além do controle térmico, a Camisa Wave foca em dois "dores" comuns do guarda-roupa masculino: a secagem ultra-rápida, ideal para quem viaja a trabalho e precisa de peças que fiquem prontas para o uso em pouco tempo, e a durabilidade de cor. O tecido foi processado para manter o aspecto de novo e a vivacidade da cor mesmo após múltiplos ciclos de lavagem.