Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Reserva lança modelo de camisa com 'toque gelado' para o verão brasileiro

Com foco em regulação térmica e liberdade de movimento, nova Camisa Wave une engenharia têxtil e estilo para enfrentar o ritmo das grandes cidades

Reserva aposta no 'toque gelado': conforto térmico é prioridade no novo lançamento da marca (Divulgação)

Reserva aposta no 'toque gelado': conforto térmico é prioridade no novo lançamento da marca (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11h31.

Tudo sobreReserva
Saiba mais

Houve um tempo em que a moda masculina de alto padrão era sinônimo de tecidos pesados e estruturas rígidas. Em 2026, o ponteiro mudou: o equilíbrio entre peças elegantes e frescas, sobretudo para o clima brasileiro, é o novo objeto de desejo.

Para o homem que transita entre a reunião matinal e o happy hour sem escalas, a capacidade da roupa de reagir ao ambiente é essencial. E de um tempo para cá, as marcas vêm investido em tecidos mais respiráveis e frescos, sem perder o corte e a elegância. É o caso da Reservaque há anos trabalha com tecnologia inteligente para desenvolver seus produtos.

Neste ano, a marca apresenta a Camisa Wave. A peça mantém o minimalismo versátil clássico, mas traz o diferencial do "toque gelado". Desenvolvida com um tecido tecnológico de última geração, atua como um regulador térmico que proporciona frescor imediato ao contato com a pele — um alívio estratégico para os dias de temperaturas recordes que têm marcado o calendário brasileiro.

"Percebemos que o homem busca roupas funcionais que resolvam a complexidade da rotina", afirma Joana Bittencourt, diretora das marcas Reserva. "A Camisa Wave é o nosso investimento para reforçar que tecnologia e conforto são pilares inseparáveis na moda atual."

A engenharia do conforto

A composição da peça leva elastano de alta performance, o que garante uma elasticidade em todas as direções. A camisa acompanha o movimento do corpo — seja no volante, no teclado ou no brinde —, sem a sensação de restrição das camisas sociais convencionais. O toque é macio, para quem passa o dia inteiro ativo.

Além do controle térmico, a Camisa Wave foca em dois "dores" comuns do guarda-roupa masculino: a secagem ultra-rápida, ideal para quem viaja a trabalho e precisa de peças que fiquem prontas para o uso em pouco tempo, e a durabilidade de cor. O tecido foi processado para manter o aspecto de novo e a vivacidade da cor mesmo após múltiplos ciclos de lavagem.

Acompanhe tudo sobre:ReservaModa

Mais de Casual

KLM celebra 80 anos no Brasil como elo estratégico entre mercados globais

Das quadras às vitrines: por que o tênis é tão próximo da moda?

A Rolex aponta 5 mulheres que podem liderar o futuro do planeta

A Bienal de São Paulo está indo até você — ou até seu próximo destino de viagem

Mais na Exame

Future of Money

3 sinais de alta para o bitcoin que investidores ignoram em meio a medo extremo

Pop

BBB 26: Quem vai ganhar o prêmio? Sister polêmica é favorita

Mercados

Ação do Nubank cai 5% após balanço: o que o mercado achou dos números?

Mundo

Instagram alertará pais sobre pesquisas perigosas de jovens no Reino Unido