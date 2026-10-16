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Governo avalia crédito para empresas afetadas pelo fim da escala 6x1, diz Durigan

Ministro da Fazenda rejeitou a avaliação de que micro e pequenas empresas serão as mais afetadas. Segundo ele, o impacto não depende do porte do negócio

Durigan: Sebrae e outras instituições serão chamados para oferecer treinamento (Washington Costa/MF/Flickr)

Durigan: Sebrae e outras instituições serão chamados para oferecer treinamento (Washington Costa/MF/Flickr)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20h47.

Última atualização em 16 de outubro de 2026 às 20h55.

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RESUMO ＋

O governo estuda oferecer linhas de crédito e capacitação para empresas se adaptarem ao fim da escala 6x1. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, as medidas podem ajudar a absorver os custos da mudança e aumentar a produtividade.

Após a aprovação da PEC que acaba com a escala 6x1, o governo estuda formas de ajudar as empresas a absorver os custos da mudança na jornada de trabalho, afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, nesta sexta-feira, 16.

“Vamos analisar qual é o impacto linear para as empresas, e é possível que a gente faça, por exemplo, uma espécie de linha de crédito ou de capacitação para inovação, porque parte importante do que outros países que já passaram por esse processo fizeram foi trazer ganho de produtividade”, afirmou o ministro em entrevista à TV Bandeirantes.

Segundo Durigan, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e outras instituições serão chamados para oferecer treinamento.  

Durigan rejeitou ainda a avaliação de que micro e pequenas empresas serão as mais afetadas pelo fim da escala 6x1. Segundo ele, o impacto não depende do porte do negócio, uma vez que cerca de 70% dos trabalhadores já cumprem a jornada 5x2. O ministro disse ainda que a escala 6x1 é mais frequente entre pessoas de menor renda, mulheres e negros.

Ao ser questionado, o ministro evitou falar sobre medidas de desoneração da folha de pagamentos. Em vez disso, citou a possibilidade de oferecer linhas de crédito e capacitação para ajudar os negócios a se adaptar à mudança.

“Já temos uma previsão de ter linhas de crédito específicas para essa transição, tanto da reforma tributária quanto do fim da jornada 6x1”, disse.

Perguntas frequentes

O que o governo estuda para ajudar as empresas com o fim da escala 6x1? ＋

O governo avalia oferecer linhas de crédito e capacitação para ajudar as empresas a se adaptar à mudança na jornada de trabalho.

Quem anunciou a possibilidade de apoio às empresas? ＋

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira, 16, que o governo estuda formas de ajudar os negócios durante a transição para o fim da escala 6x1.

O governo pretende desonerar a folha de pagamentos? ＋

Durigan não anunciou medidas de desoneração da folha de pagamentos. Ele mencionou a possibilidade de oferecer linhas de crédito e capacitação às empresas.

Qual será o papel do Sebrae na mudança da escala 6x1? ＋

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e outras instituições devem ser chamados para oferecer treinamento aos negócios durante o processo de adaptação.

Por que o governo considera oferecer linhas de crédito? ＋

A proposta é ajudar as empresas a absorver os custos do fim da escala 6x1 e apoiar a adaptação à nova jornada, inclusive com iniciativas voltadas ao aumento da produtividade.

Acompanhe tudo sobre:Dario Durigan

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