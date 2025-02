Reserva investe R$ 10 milhões e relança plataforma de customização de peças

A Reserva, marca de moda masculina do grupo Azzas 2154, relançou sua plataforma de personalização de produtos, o Faça Você, com um investimento de R$ 10 milhões. A novidade promete impactar diretamente o faturamento de 2025, com uma previsão de crescimento de 250% nas vendas. A plataforma, que oferece aos consumidores a possibilidade de customizar peças como camisetas, bonés, aventais e moletons, é um dos reforços de conexão com a marca.

A renovação da plataforma com melhorias na tecnologia e infraestrutura tem o objetivo de melhorar a experiência do usuário. Além disso, a marca está se preparando para expandir ainda mais as opções de customização.

Em 2024, o Faça Você já obteve resultados expressivos. A base de clientes ativos triplicou em relação ao ano anterior e o faturamento por meio da plataforma registrou um aumento de 190%. “A nossa plataforma revolucionou e transformou a relação do consumidor com a moda, colocando-o no centro do processo criativo e trazendo possibilidades nunca vistas antes”, afirma Pedro Cardoso, diretor executivo do e-commerce da Reserva.

Sustentabilidade

A empresa aposta no sistema de produção sob demanda, que permite a criação de peças únicas, reduzindo estoques e desperdícios, e facilita a personalização de produtos, como a ampliação de cores para camisetas e a inclusão de novos itens, como bonés bordados e aventais de cozinha.

“Foram meses de desenvolvimento para entregar uma plataforma mais robusta e personalizável aos nossos clientes. Com um investimento em alta tecnologia para esse relançamento, reforçamos o nosso pioneirismo colocando o consumidor no centro da criação”, comenta Pedro Cardoso.

Além das melhorias na plataforma, a Reserva ampliará a experiência do Faça Você com ativação física e digital. Durante o Carnaval, a marca será responsável pela customização dos abadás e bonés no Camarote Salvador, permitindo que os foliões criem peças personalizadas durante o evento. Outra parceria especial será com os artistas Edu Sterblitch e Fausto Carvalho, que trarão frases e estampas icônicas para personalização de peças, criando uma coleção limitada para os fãs da marca.

Para os clientes que desejam criar suas próprias peças, a plataforma Faça Você está disponível no site oficial da Reserva, além de lojas físicas participantes, oferecendo uma experiência única de customização diretamente ao consumidor. Com essa nova fase, a Reserva reforça seu posicionamento no mercado como uma marca inovadora e alinhada com as demandas de um público cada vez mais exigente e consciente.