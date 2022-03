Redes de descanso: como combinar diferentes cores na decoração de casa

Sem dúvidas, depois de dois anos tão conturbados, as pessoas sentem que precisam de uma pausa física e mental para repor todas as energias, e isso pode acontecer dentro de casa, nas redes de descanso.

Que tal ficar mais perto da natureza, do jardim do seu imóvel? Ou apenas se esticar na tranquilidade da sua sala ou quarto? Redes combinam com todas estas situações citadas. Torne esta ideia real através da decoração. Inspire-se com os exemplos de imagens a seguir.

Exemplos de modelos de rede de descanso para casa.

Roxo e cinza para lembrar da modernidade

Primeiro, vamos fugir das propostas de decoração com visual mais classicista e pensar mais na modernidade. Decorações em estilos como minimalista e industrial jovem combinam com cores mais "fechadas" ou "menos expressivas".

Sim, poderia ser o azul-escuro, o verde-militar, o laranja queimado ou o vinho. Mas, acima de tudo, é uma escolha mais acertada as peças em cores roxo e cinza, combinando com as principais tendências atuais.

Laranja e amarelo para atrair alegria

Redes também podem ser usadas em áreas de lazer da casa, complementando zonas decoradas com conjuntos de poltronas e sofás. Nesse caso, nada mais adequado do que aproveitar o potencial de impacto das redes, usando-as como um atrativo visual poderoso para convencer as pessoas a se abrirem ao diálogo e a uma postura mais descontraída. Para isso, seria adequado tê-las nas cores laranja e amarelo.

Verde para combinar com o jardim

Para o lado de fora da casa, junto ao jardim, podemos considerar uma rede em tons de verde. Ela pode ser mais simples, sem renda de borda, e acompanhada de diferentes vasos com coloridas flores da estação. Esta combinação criaria um cantinho de descanso super convidativo para estes momentos de verão 2022.

Azul da cor do mar

Não tem jeito, as redes sempre nos farão lembrar dos cenários de praia. Aliás, pode-se dizer que praticamente é impossível ver uma decoração praiana sem rede de descanso.

Combina com este estilo de arranjo de ambientes as redes em cores como azul, vermelho e listrado em preto e branco. Ou, então, pensando nos cômodos decorados com a temática tropical - tudo a ver com o Brasil -, redes azuis estampadas com toques de laranja, vermelho e verde.

Tons pastéis que casam com qualquer decoração

Ainda pensando no lado de fora da casa, devemos destacar como é bom poder contar com um elemento de decoração fácil de ser recolhido ou trocado quando desejado ou necessário.

Então, é mais que interessante ter guardado em casa modelos de redes em tons neutros ou tons pastéis dos próprios materiais que foram usados na sua fabricação, como o algodão. Esse tipo de peça combina com qualquer pano de fundo, ou seja, com qualquer fachada ou jardim que acompanhar.

Vermelho e rosa para dar toque de romantismo

Agora, vamos para o lado de dentro das casas. Exato, redes combinam com decorações de interiores de residências modernas. Quase sempre elas são utilizadas para criar nos cômodos cantinhos despojados e coloridos.

Todas as cores que citamos antes e mais servem para este caso. Mas, especialmente, quando a ideia é compor um cenário com visual mais romântico, as redes em vermelho são indicadas.

Vamos abrir, aqui, um parêntese para falar sobre as redes em cor de rosa. Elas combinam perfeitamente com decorações mais femininas. Também com decorações em estilo escandinavo - sobretudo aquelas peças com rendas de borda bem trabalhadas à mão. Por isso, merecem estar dentro desta lista.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

