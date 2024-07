Svalinn, os cães militares que custam R$ 800 mil e viraram símbolo de 'status'

A raça Svalinn, conhecida por sua combinação de habilidades de proteção militar e a afeição de um animal de estimação, tem se destacado no mercado de cães de elite. Criados a partir de uma mistura de pastor holandês, pastor alemão e Malinois belga, esses cães são rigorosamente treinados por até três anos para garantir que estejam prontos para proteger seus donos em qualquer situação. Com um preço de R$ 813.000 cada, os cães Svalinn são mais do que simples pets; são verdadeiros ativos de segurança que oferecem uma combinação única de inteligência, poder e lealdade. As informações são da NY Magazine.

Os cães da Svalinn são uma mistura de pastor holandês, pastor alemão e Malinois belga. Durante a visita, Haid e sua esposa viram os cães superando obstáculos complexos, demonstrando habilidades que lembravam um soldado treinado. O treinamento dos cães leva de dois a três anos, período em que sua personalidade é moldada e eles são pareados com seus futuros donos, que variam de banqueiros a magnatas da construção.

Origem dos cães Svalin

A fundadora da Svalinn, Kim Greene, começou sua jornada na criação de cães em Nairobi, onde vivia com seu então marido, Jeff, um ex-Boina Verde que fornecia segurança privada para diplomatas e ONGs. Com o aumento da criminalidade, Kim decidiu adquirir cães de proteção ao invés de carregar uma arma. Ao retornar aos Estados Unidos em 2013, o casal criou a Svalinn, com a missão de desenvolver cães que pudessem proteger seus donos e, ao mesmo tempo, serem companheiros domésticos.

A Svalinn, que em mitologia nórdica significa um escudo protetor, foi estabelecida em uma antiga instalação de treinamento equestre no Vale do Paraíso, em Montana. A região, conhecida por sua beleza remota e influxo de riqueza extrema, tornou-se o lar de muitos clientes da Svalinn. Entre eles estão membros do exclusivo Yellowstone Club, onde cães Svalinn são especialmente populares.

Treinamento rigoroso e seleção natural

O treinamento intensivo dos cães Svalinn inclui um curso de obstáculos chamado Phoenix, projetado para aumentar o atletismo e a capacidade de raciocínio dos animais. Os componentes do curso são reconfigurados diariamente para evitar que os cães completem as tarefas no piloto automático. O objetivo é criar cães que sejam destemidos e atentos ao ambiente.

Os cães da Svalinn são treinados para lidar com situações de ameaça real, sendo capazes de desarmar, mutilar e, potencialmente, matar. No entanto, eles também são ensinados a ser controláveis e a obedecer a comandos para interromper um ataque. Greene acredita que muitos donos subestimam a capacidade de seus cães e que ambos seriam mais felizes se os cães fossem desafiados a fazer mais.

Relação de luxo

Os cães Svalinn não são apenas símbolos de status, mas também refletem uma filosofia de funcionalidade e desempenho. Greene descreve seus cães como "ativos de proteção" e enfatiza a importância de uma relação equilibrada entre treinamento rigoroso e carinho. Clientes da Svalinn, que incluem indivíduos com alto poder aquisitivo e social, são rigorosamente selecionados para garantir que estejam alinhados com a filosofia da empresa.

A Svalinn oferece um serviço completo de concierge, onde os clientes se tornam parte de um clube exclusivo com suporte contínuo. Esse serviço inclui tudo, desde treinamento personalizado até assistência em viagens, garantindo que os cães estejam sempre prontos para proteger e acompanhar seus donos em qualquer situação.