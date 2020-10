Quer ter uma mesa de madeira na sala de jantar? Anote nossas dicas antes

Madeira provavelmente é o material mais nobre que existe para a confecção de móveis. E não é porque ele é natural, mas porque possui incríveis características, como resistência e capacidade de isolamento térmico. Muitos tipos de madeira servem à construção civil e à decoração de interiores. E um dos móveis que podem ser fabricados em madeira é a mesa de jantar. Uma opção clássica e cheia de charme.

Criatividade ao usar madeira em mesas de jantar

A madeira – assim como seus derivados, incluindo o MDF -, como se sabe, é um material comumente usado na fabricação de mesas de jantar. Ele pode ser utilizado apenas na placa do tampo e também para dar forma a pés, travas e ornamentos. Outra opção bem moderna é intercalá-la com outros materiais – uma mesa com tampo de vidro e pés em madeira, por que não? Tudo vai depender do projeto de decoração para a sala de jantar.

Ambiente criado por André Brandao e Márcia Varizo Ambiente criado por André Brandao e Márcia Varizo

A mesa de jantar pode ser o maior destaque na decoração de uma sala ou pode ser uma peça mais neutra, deixando outras como o foco principal no ambiente. Seu peso visual no cenário vai depender de vários fatores, como cor e textura. Outra questão que deve ser levantada é a espessura da peça. Lembre-se que a parte do tampo deverá suportar tudo que será apoiado sobre a mesa.

Ambiente criado por By Arquitetura Ambiente criado por By Arquitetura

Opções de madeiras e acabamentos para a mesa de jantar

Vários tipos de madeira servem para a fabricação de peças mobiliárias. Mas vamos ressaltar o compromisso social e ambiental de apostar em matérias-primas oriundas de áreas de reflorestamento. É o caso da madeira pinus, durável, que lembra o marfim; o cedro, bastante leve e versátil; e o eucalipto, hoje a madeira mais buscada no mercado interno.

Ambiente criado por Clara Brise Arquitetura e Interiores Ambiente criado por Clara Brise Arquitetura e Interiores

E não devemos esquecer de outra alternativa eco friendly, a madeira de demolição. As mesas fabricadas a partir de material de demolição, por sinal, além de serem ecológicas e sustentáveis, também são muito atraentes. A aparência desgastada das peças originais, resultado do passar do tempo, é mantida e pode combinar com vários estilos modernos diferentes de decoração. O escandinavo, por exemplo, assim como o industrial, o retrô, o campestre, o praiano e o romântico.

Mesas de jantar em madeira natural geralmente são envernizadas – sobretudo se serão utilizadas em varandas. Aliás, mesas em madeira podem ser pintadas com tinta esmalte – a que é à base d’água é uma ótima novidade. Uma técnica artesanal muito bonita também é a pátina, que dá um ar antigo. E as mesas de madeira ainda podem sofrer o processo de laqueamento ou receber revestimento com chapas vinílicas.

Ambiente criado por Conceição Barbosa Ambiente criado por Conceição Barbosa

Alguns modelos de mesas de madeira ganham destaque pelo trabalho de entalhe ou envergadura dos pés. Outros recebem uma personalização de tampo especial – é o caso das mesas com faixas decorativas em resina e as mesas com centro em ladrilho hidráulico. E ainda é possível cobrir a peça com pastilhas e massa corrida.

Ambiente criado por Revista Viva Decora e Tetriz Arquitetura e Interiores Ambiente criado por Revista Viva Decora e Tetriz Arquitetura e Interiores

Como combinar mesas e cadeiras

O design de uma mesa de jantar não pode ser pensado de forma isolada. Na verdade, deve-se refletir, sobre qual o modelo – ou os modelos – de cadeiras que irá acompanhar o móvel. Também é preciso refletir sobre outros elementos ao redor, como móveis auxiliares, acessórios e ornamentos. Todos eles podem muito bem combinar como também contrastar de forma harmônica. Vai depender da sua proposta.

Pode-se pensar em colocar na sala uma mesa com tampo claro e pé central escuro com cadeias escuras combinado. Ou se optar por uma mesa de tampo e pés na mesma cor e cadeiras de cores diferentes. Por fim, que tal cadeiras de mesma cor, mas de estilos diferentes, em conjunto com uma mesa de design clean? E ainda é possível usar cadeiras de traços simples acompanhando uma mesa de madeira cheia de ornamentos.

Ambiente criado por MIS Arquitetura e Interiores e Rocha Andrade Arquitetura e Interiores Ambiente criado por MIS Arquitetura e Interiores e Rocha Andrade Arquitetura e Interiores

Mesas de madeira natural devem ser altamente valorizadas em qualquer decoração, por todas as suas excelentes qualidades. Esse material pode ser um grande aliado e até protagonista de uma decoração. Resistente e duradoura, uma mesa de jantar de madeira valoriza o ambiente e deixa sua casa mais bonita. Aposte nela.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.