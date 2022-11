Quer jantar com Bela Gil? Chef participa de jantar beneficente no Eataly

O Eataly, maior complexo de gastronomia italiana do Brasil, apresentará no próximo dia 17 de novembro um jantar especial com chefs convidados, que terá todo o lucro arrecadado com os ingressos destinado à ONG Casa Chama, cuja atuação sociopolítica e cultural visa garantir emancipação, valorização e qualidade de vida para a população trans.

O jantar acontecerá no restaurante Brace Bar & Griglia, localizado no mezanino do complexo, em São Paulo, e será assinado pela chef da casa Beatrice Miranda e pelos chefs convidados Bela Gil, Aline Guedes e Thales Alves, além da chef Bel Coelho, curadora dos jantares e parceira do Eataly no projeto, sendo apoiadora da Casa Chama e entusiasta da causa.

O menu do jantar será de cinco tempos e harmonizado com rótulos de vinhos italianos, sendo o aperitivo preparado por Beatrice Miranda, a entrada por Bela Gil, o primeiro prato por Aline Guedes, o segundo prato por Beatrice Miranda e a sobremesa por Thales Alves. Aproveitando a ocasião, a Casa Chama lançará a segunda edição de seu calendário trans para o ano de 2023, com fotografias assinadas pelo fotógrafo Bob Wolfenson.

“Essa parceria com o Eataly é para a Casa Chama e para a comunidade trans um respiro de esperança em um mundo transfóbico. O que o Eataly faz é um exemplo de que é possível causar um impacto significativo se houver um pouco de boa vontade e de interesse em contribuir na construção de uma sociedade mais justa”, afirma Matuzza Sankofa, fundadora da Casa Chama.

Apoio de Paola Carosella e Rodrigo Oliveira

Desde a sua criação, ainda em Turim na Itália, a marca Eataly traz como parte de seu manifesto a ideia de que seu público-alvo engloba a todos e que todos são bem-vindos e acolhidos de maneira igualitária dentro dos espaços da empresa. Seguindo esse ideal, o Eataly São Paulo vem expandindo suas iniciativas de apoio à diversidade desde sua inauguração, em 2015.

Neste ano, o complexo trabalha com o objetivo de potencializar o trabalho da ONG Casa Chama que, por falta de recursos, enfrentou sérios momentos de crise nos últimos dois anos. Até o momento, o Eataly propiciou a arrecadação de 86.000 reais para a ONG, fruto de jantares beneficentes anteriores, que contaram com a participação de nomes como Paola Carosella e Rodrigo Oliveira.

“A diversidade é uma questão fundamental para o Eataly. Encontrar a Casa Chama e a energia transformadora de seus líderes, Digg Franco e Matuzza Sankofa, é um aprendizado diário de como podemos nos transformar e caminhar com união, por uma sociedade cada vez mais diversa e igualitária”, afirma João Jaeger, gerente de marketing do Eataly Brasil.

Segundo o executivo, a Casa Chama proporciona ao Eataly um exercício interno como organização para fortalecer a diversidade dentro do nosso organograma. Essa parceria nos dá a alegria de oferecer workshops de cozinha e empreendedorismo para a ONG, visando inserção no mercado de trabalho e inclusive no próprio Eataly.

Os ingressos para o jantar desta quinta-feira já estão disponíveis para compra pelo site Sympla pelo valor de 485 reais.

