Quem responde quando um agente de IA toma uma decisão errada sozinho?

Um agente de IA pode receber uma tarefa, consultar informações, escolher os próximos passos e executar ações sem que uma pessoa precise aprovar cada etapa.

Se algo der errado no caminho, porém, a autonomia da tecnologia não elimina a necessidade de responsabilização. A questão passa a ser identificar quem definiu as regras, quem colocou o agente em operação e quais mecanismos existiam para acompanhar seu comportamento.

A discussão ganha espaço à medida que empresas usam agentes para atividades que vão além de gerar textos ou responder perguntas.

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A IA não assume responsabilidade sozinha

Quando um agente toma uma decisão incorreta, a análise tende a voltar para as pessoas e organizações envolvidas em seu desenvolvimento e uso.

O fornecedor pode ter obrigações relacionadas ao funcionamento e à segurança da tecnologia. Já a empresa que utiliza o agente pode responder pela forma como o sistema foi configurado, pelo contexto em que foi colocado para operar e pela supervisão adotada.

A União Europeia já estabelece essa divisão para determinados sistemas considerados de alto risco. O AI Act prevê obrigações para fornecedores e responsáveis pela implantação, incluindo monitoramento, documentação, rastreabilidade e supervisão humana.

Para esses sistemas, a pessoa ou equipe responsável pela supervisão precisa ter condições de acompanhar a operação e agir diante de riscos identificados.

A apuração depende do sistema utilizado, da atividade envolvida, das regras aplicáveis e das circunstâncias do erro.

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O problema começa antes da decisão

Uma parte importante da responsabilidade pode estar na maneira como o agente foi projetado e implantado.

Se uma empresa permite que uma IA aprove pedidos, altere registros ou envie comunicações externas, por exemplo, precisa estabelecer limites para essas ações.

Também importa saber quais registros foram mantidos. Sem histórico das instruções recebidas, decisões tomadas e ações executadas, pode ser difícil reconstruir o que aconteceu depois de um incidente.

A rastreabilidade aparece justamente por isso em regras voltadas a sistemas de maior risco. No AI Act, por exemplo, registros de atividade fazem parte das exigências destinadas a permitir o acompanhamento dos resultados.

Quem usa também precisa controlar

A ideia de que “a IA decidiu sozinha” pode esconder uma etapa anterior: alguém decidiu que aquele agente teria permissão para agir sozinho.

Por isso, governança passa a envolver perguntas bastante concretas. Quais tarefas podem ser executadas sem aprovação? Quando uma pessoa precisa intervir? Que tipo de decisão deve ser bloqueada? Quem recebe um alerta quando o agente foge do comportamento esperado?

No Brasil, o debate ainda está em construção. Em 2026, projetos apresentados na Câmara passaram a tratar especificamente de temas como responsabilidade por sistemas autônomos, governança de agentes de IA e responsabilidade por sistemas de alto impacto.

Essas propostas ainda fazem parte do processo legislativo e não devem ser confundidas com regras já em vigor.

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Autonomia não significa ausência de responsáveis

Para as empresas, o avanço dos agentes muda a pergunta sobre o uso da IA. Já não basta avaliar se a tecnologia consegue realizar uma tarefa; também é necessário definir o que acontece quando ela erra.

Quanto maior a autonomia concedida, maior tende a ser a importância de limites, registros, mecanismos de interrupção e supervisão. A tecnologia pode executar a ação sozinha, mas a responsabilidade continua sendo uma questão humana, organizacional e, conforme o caso, jurídica.