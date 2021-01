Queima de estoque: massas e vinhos com até 60% de desconto e entrega em casa

Das combinações entre prato e bebida, as massas italianas casam com vinhos, sejam estes tintos ou brancos. Assim, o Grupo La Pastina iniciou o ano lançando seu e-commerce com diversos descontos. Além disso, a World Wine, parte do Grupo La Pastina, também está com queima de estoque de seus produtos.

A La Pastina selecionou mais de 70 itens da gastronomia mediterrânea entre vinhos, molhos, massas, condimentos, temperos e arrozes com descontos de 25% a 60%. Os descontos vão até 31 de janeiro e podem ser comprados direto no site da marca. Confira alguns dos itens em promoção:

Entre os vinhos, entram em liquidação os rótulos da França, Chile, Espanha, Itália e Argentina. Destaque para:

Almendra Tinto Reserva DOC com 60% de desconto, de R$ 188,00 por R$ 75,20

Sette Spezie Chardonnay de R$ 98,00 por R$ 78,40

Emiliana Signos de Origen Cabernet Sauvignon deR$ 278,00 por R$ 194,60

François Montand Blanc de Blanc Demi-Sec, de R$ 133,00 por R$ 93,10

Baron D’Arignac Brut de R$ 86,00 por R$ 68,80

Já para massas e víveres destaques para:

Já para massas e víveres destaques para:

Divella Orecchiette Artesanal (de R$ 19,30 por R$ 9,65)

Divella Nº 39 Fusilloni (de R$ 20,30 por R$ 10,15)

Rustichella Paccheroni Rigati (de R$ 42,60 por R$ 21,30)

Molho Alcachofra La Pastina sai por R$ 19,52 (20% desconto)

Mostarda francesa Beaufor Dijon Ancienne sai por R$ 15,12 (20% desconto)

Já a World Wine, durante o mês de janeiro conta com promoções Leve 3 & Pague 2, uma seleção especial de vinhos para o verão com descontos entre 15% e 25% e descontos de até 60% em vinhos selecionados. Confira:

A Mare Bianco Puglia (de R$ 89 por R$ 71,20)

Val da Ucha Alentejano Tinto (de R$ 80 por R$ 64)

La Vie em Rose (de R$ 198 por R$ 148,50)

Zenato Bardolino (de R$ 154 por R$ 100,10)

Lembranzas Rias Baixas Albariño (de R$ 189 por 94,50)

Garzón Single Vineyard Pinot Noir (de R$ 337 por R$ 235,90)

Todos os itens estarão disponíveis nas 17 lojas da rede World WIne, do site e telefone: (11) 4003-9463. As ofertas são válidas até 28 de fevereiro.