Esporte

João Fonseca faz história e vai à final do ATP 500 da Basileia

Decisão está marcada para este domingo, 26, às 11h30

João Fonseca: (Redes Sociais/Reprodução)

João Fonseca: (Redes Sociais/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 12h27.

O brasileiro João Fonseca, garantiu vaga na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça, ao vencer o espanhol Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 7/5 neste sábado.

Em um duelo equilibrado e de alto nível técnico, Fonseca mostrou maturidade e consistência para conquistar uma vitória marcante e alcançar sua primeira final em um torneio ATP 500.

A decisão está marcada para este domingo, 26, às 11h30 (horário de Brasília). O adversário de Fonseca será definido no confronto entre o francês Ugo Humbert e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

Com a campanha histórica na Basileia, o tenista carioca já assegurou um lugar no top 40 do ranking da ATP e pode subir ainda mais posições em caso de título.

Na semifinal, Munar — atual 42º do mundo — exigiu o melhor de Fonseca. O primeiro set foi decidido apenas no tie-break, sem quebras de serviço, com o brasileiro mostrando frieza nos pontos decisivos. No segundo set, o equilíbrio continuou, mas Fonseca impôs ritmo e precisão nos momentos cruciais para fechar a partida em 7/5.

Acompanhe tudo sobre:João FonsecaTênis (esporte)

Mais de Esporte

Brasileira vence campeonato mundial de taekwondo na China

Final de Flávia Saraiva no Mundial: onde assistir e horários da prova

Palmeiras perde de 3 a 0 para o LDU e se complica na Libertadores

Tiago Splitter assume Portland e se torna 1º técnico brasileiro da NBA

Mais na Exame

Mundo

Lula aguarda reunião com Trump e aposta em solução a tarifaço

Brasil

Polícia Federal pode suspender emissão de passaportes por falta de verba

Negócios

Das multinacionais a uma agência de ecoturismo voltada para 50+

Future of Money

De Washington ao Brasil: o novo consenso global sobre tokenização e o papel da regulação inteligente