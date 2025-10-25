João Fonseca faz história e vai à final do ATP 500 da Basileia

João Fonseca: (Redes Sociais/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 12h27.
O brasileiro João Fonseca, garantiu vaga na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça, ao vencer o espanhol Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 7/5 neste sábado.
Em um duelo equilibrado e de alto nível técnico, Fonseca mostrou maturidade e consistência para conquistar uma vitória marcante e alcançar sua primeira final em um torneio ATP 500.
A decisão está marcada para este domingo, 26, às 11h30 (horário de Brasília). O adversário de Fonseca será definido no confronto entre o francês Ugo Humbert e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.
Com a campanha histórica na Basileia, o tenista carioca já assegurou um lugar no top 40 do ranking da ATP e pode subir ainda mais posições em caso de título.
Na semifinal, Munar — atual 42º do mundo — exigiu o melhor de Fonseca. O primeiro set foi decidido apenas no tie-break, sem quebras de serviço, com o brasileiro mostrando frieza nos pontos decisivos. No segundo set, o equilíbrio continuou, mas Fonseca impôs ritmo e precisão nos momentos cruciais para fechar a partida em 7/5.