João Fonseca é campeão na Suíça e entra pela primeira vez no top 30

João Fonseca fez história neste domingo, ao disputar contra o espanhol Alejandro Fokina a final de seu primeiro torneio ATP 500, na Basileia, na Suíça. O brasileiro ganhou o primeiro set por 6/3, e o segundo, por 6/4.

Desde 2003, quando Gustavo Kuerten foi derrotado por 6/1 e 6/1 por Lleyton Hewitt, em 2003, um brasileiro não chegava à final de um torneio ATP de pontuação acima de 250. Em fevereiro deste ano, Fonseca venceu o ATP 250 de Buenos Aires, até então seu maior feito.

O tenista brasileiro de 19 anos havia estipulado uma meta para 2025: terminar o ano com pontos suficientes para entrar como cabeça-de-chave no próximo Australia Open, o primeiro Grand Slam do ano, no próximo mês de janeiro. Isso significa ficar ao menos perto do número 32 do ranking.

Dos qualificatórios para cabeça-de-chave

Com o desempenho no ATP 500 da Basileia, na Suíça, Fonseca fica bem próximo de seu objetivo. Ao se classificar para a final do torneio na terra de seu ídolo Roger Federer, com a vitória sobre o espanhol Jaime Munar no sábado, por 7/6 e 7/5, Fonseca já passaria da atual posição 46 do ranking da ATP para algo como 34. Com o título deste domingo, deve ficar no número 27. O novo ranking será divulgado na próxima segunda-feira.

João Fonseca começou o ano de 2025 no número 130 do ranking, o que o obrigou no primeiro semestre a disputar os qualificatórios dos principais torneios. No começo de outubro, pela primeira vez João Fonseca foi cabeça-de-chave de um torneio, no ATP 250 de Bruxelas, em que acabou perdendo na primeira rodada para o holandês Botic van de Zandschulp.

A partir da próxima semana, Fonseca disputará o Masters de Paris, único torneio de pontuação 1000 disputado em quadras indoor. Terá uma chave duríssima. Na primeira rodada, enfrentará o canadense Denis Shapovalov, a quem venceu nas quartas de final na Basileia.

Se passar por Shapovalov, Fonseca terá pela frente provavelmente o russo Karen Khachanov. No mesmo lado da chave estão ainda Alex de Minaur, Alexander Bublik e Taylor Fritz. Com seu poderoso forehand, o brasileiro ainda pode surpreender nas semanas que faltam para o fim da temporada.