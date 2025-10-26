Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

João Fonseca é campeão na Suíça e entra pela primeira vez no top 30

O tenista brasileiro vence seu maior torneio até hoje e conquista pontos importantes para os próximos torneios

A partir da próxima semana, Fonseca disputará o Masters de Paris, sorteio de pontuação 1000 em quadras indoor (Joris Verwijst/Getty Images)

A partir da próxima semana, Fonseca disputará o Masters de Paris, sorteio de pontuação 1000 em quadras indoor (Joris Verwijst/Getty Images)

Ivan Padilla
Ivan Padilla

Editor de Casual e Especiais

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 13h06.

Última atualização em 26 de outubro de 2025 às 13h16.

Tudo sobreJoão Fonseca
Saiba mais

João Fonseca fez história neste domingo, ao disputar contra o espanhol Alejandro Fokina a final de seu primeiro torneio ATP 500, na Basileia, na Suíça. O brasileiro ganhou o primeiro set por 6/3, e o segundo, por 6/4.

Desde 2003, quando Gustavo Kuerten foi derrotado por 6/1 e 6/1 por Lleyton Hewitt, em 2003, um brasileiro não chegava à final de um torneio ATP de pontuação acima de 250. Em fevereiro deste ano, Fonseca venceu o ATP 250 de Buenos Aires, até então seu maior feito.

O tenista brasileiro de 19 anos havia estipulado uma meta para 2025: terminar o ano com pontos suficientes para entrar como cabeça-de-chave no próximo Australia Open, o primeiro Grand Slam do ano, no próximo mês de janeiro. Isso significa ficar ao menos perto do número 32 do ranking.

Dos qualificatórios para cabeça-de-chave

Com o desempenho no ATP 500 da Basileia, na Suíça, Fonseca fica bem próximo de seu objetivo. Ao se classificar para a final do torneio na terra de seu ídolo Roger Federer, com a vitória sobre o espanhol Jaime Munar no sábado, por 7/6 e 7/5, Fonseca já passaria da atual posição 46 do ranking da ATP para algo como 34. Com o título deste domingo, deve ficar no número 27. O novo ranking será divulgado na próxima segunda-feira.

João Fonseca começou o ano de 2025 no número 130 do ranking, o que o obrigou no primeiro semestre a disputar os qualificatórios dos principais torneios. No começo de outubro, pela primeira vez João Fonseca foi cabeça-de-chave de um torneio, no ATP 250 de Bruxelas, em que acabou perdendo na primeira rodada para o holandês Botic van de Zandschulp.

A partir da próxima semana, Fonseca disputará o Masters de Paris, único torneio de pontuação 1000 disputado em quadras indoor. Terá uma chave duríssima. Na primeira rodada, enfrentará o canadense Denis Shapovalov, a quem venceu nas quartas de final na Basileia.

Se passar por Shapovalov, Fonseca terá pela frente provavelmente o russo Karen Khachanov. No mesmo lado da chave estão ainda Alex de Minaur, Alexander Bublik e Taylor Fritz. Com seu poderoso forehand, o brasileiro ainda pode surpreender nas semanas que faltam para o fim da temporada.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:João FonsecaTênis (esporte)Suíça

Mais de Casual

Dario Cecchini: o açougueiro mais famoso do mundo fará jantares no Brasil

Lar como refúgio: pequenos detalhes que trazem silêncio para a casa

Novo Porsche 911 GT3 realiza o sonho de qualquer barbeiro virar piloto

Corrida de luxo: tênis esportivos podem custar mais de R$ 17 mil; conheça os modelos

Mais na Exame

Mundo

Lula critica protecionismo de países ricos e apoia união do Sul Global

Casual

Dario Cecchini: o açougueiro mais famoso do mundo fará jantares no Brasil

Brasil

‘Enem dos professores’ reúne mais de 1 milhão de candidatos neste domingo

Esporte

Mais importante que o Super Bowl: o fenômeno econômico da maratona de NY