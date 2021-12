Qual vinho escolher para as festas de fim de ano? Veja essas opções

O mês de dezembro chegou e, com ele, os preparativos para as festas de fim de ano estão a todo vapor. Os vinhos, itens indispensáveis nas ceias de Natal e nas festas de Ano Novo, não podem ficar para a última hora.

Mas afinal, qual garrafa escolher? Essa é uma dúvida muito comum nessa época do ano. Como disse uma vez o cantor e compositor francês Georges Brassens, "O melhor vinho não é necessariamente o mais caro, mas o que nós compartilhamos".

Para celebrar entre amigos e família, o fundador do e-commerce de vinhos Edega.com.br, Philippe de Nicolay Rothschild, único representante no Brasil de uma das mais tradicionais produtoras de vinhos do mundo, a vinícola Château Lafite Rothschild, indica 3 vinhos coringa para as festas de fim de ano em 2021. Os rótulos da seleção são versáteis e valem tanto para o Natal quanto para o Ano Novo.

Na lista de vinhos fundamentais de Rothschild está o Champagne Barons de Rrothschild Blanc de Blancs, produzido em Champagne, na França, com uvas 100% Chardonnay; o Réserve Spéciale Bordeaux Blanc 2018, feito, claro, em Bordeaux, numa mistura 50% Sauvignon Blanc e 50% Sémillon; e o Lampe de Méduse Rosé 2018, fabricado na região francesa de Provence com um blend de uvas Cinsault, Grenache, Mourvédre, Rolle, Syrah, Tibouren, Carignan.

Confira a seleção de vinhos de Philippe Rothschild:

Delicado e ideal para todos os momentos, mostrando o melhor de um grande e autêntico champagne, o Barons de Rothschild Blanc de Blancs é produzido a partir dos melhores Grands Crus de Chardonnay da Côte des Blancs. Acompanha bem aperitivos, suflê, lagosta com molho ligeiramente cítrico e carpaccio de vieira. Preço: 860 reais no edega.com.br.

Com uma linda cor amarela limão de intensidade média, o Réserve Spéciale Bordeaux Blanc é daqueles vinhos brancos para ter sempre em casa, por ser leve, refrescante e com um toque mineral para celebrar a vida com os amigos e a família. Harmoniza bem com petiscos, entradas, queijo de cabra, além de peixes e frutos do mar. Preço: 110 reais no edega.com.br.