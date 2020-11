Qual é o relógio que Alok, Barrichello e Anquier disputam nos Sertões

Com término marcado para o dia 7 de novembro nos Lençóis Maranhenses, a 28ª edição do Rally dos Sertões atraiu, como de hábito, uma porção de famosos dispostos a levantar e comer poeira (não necessariamente nessa ordem) ao longo de 5 mil quilômetros. Da prova, iniciada no dia 30 de outubro em Mogi Guaçu, em São Paulo, participam, por exemplo, os pilotos Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet, o chef Olivier Anquier e o DJ Alok. Já a edição passada teve a participação de Luciano Huck e Whindersson Nunes, para citar os mais conhecidos. O que move essa turma a cruzar o país a toda velocidade, claro, é a adrenalina. Mas também há um prêmio em jogo: um relógio da HStern.

Para esta edição foi selecionada uma versão exclusiva do cronógrafo HS ID Oversized, à venda nas lojas da joalheira por cerca de 3.500 reais. O modelo foi escolhido em razão dos ponteiros laranjas, que remetem ao rally, e do visual ao mesmo tempo esportivo e retrô. O relógio tem caixa de 46 milímetros, mostrador prateado com contadores e borda marrons e pulseira de couro. A HStern é parceira dos Sertões desde 2017, quando a joalheira criou uma linha de relógios em edição limitada em homenagem aos 25 anos do rally. Desde então premia os líderes e os campeões da prova.

Os organizadores da prova concluíram que só faria sentido levantar poeira neste ano com projetos sociais a reboque. Pelo caminho, distribuíram 12.000 cestas básicas para famílias desassistidas — os alimentos foram comprados de pequenos produtores enraizados ao longo do trajeto para estimular a economia local. E pelos rincões do país foram instaladas seis cabines de telemedicina que envolvem 14 especialidades. Ficarão à disposição da população por um ano.