Qual é o melhor hotel do mundo? Veja fotos

O hotel Cipriani, de Veneza, é o melhor estabelecimento hoteleiro do mundo, segundo uma nova classificação divulgada pela Liste. Criada inicialmente por especialistas para avaliar restaurantes, a organização passou a analisar também as acomodações pelo mundo.

A Liste estabeleceu um empate na segunda posição do ranking: para o The Peninsula, em Chicago; o Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, no México; e para o Cheval Blanc, na ilha de St Barth, no Caribe.

O hotel Cipriani abriu suas portas em 1958 e rapidamente se tornou um ponto de encontro da elite internacional, na ilha Giudecca, a cinco minutos de barco da Praça de São Marcos.

"É um lugar mítico que todo mundo conhece sem ter pisado nele, porque aparece em muitos filmes", disse Jörg Zipprick, cofundador e editor-chefe de La Liste.

A hotelaria italiana impôs-se "por unanimidade", com nota 99,75 em 100, com base nas classificações de publicações especializadas e clientes.

O grupo La Liste surgiu em 2015 como resposta ao sucesso dos 50 Best Restaurants, que por sua vez é uma classificação internacional de origem anglo-saxônica desenvolvida como reação ao antigo predomínio francês neste segmento.

Estados Unidos dominam a classificação hoteleira

A Liste usou o conteúdo de mais de 300 guias de viagem, classificações e avaliações de clientes para determinar os mil melhores hotéis do mundo, de um total de mais de cinco mil estabelecimentos em 20 países.

Os Estados Unidos dominam a classificação hoteleira, enquanto a América Latina e Espanha marcam presença com vários estabelecimentos de excelência, como o One&Only Pamilia, no México (23º) e o Marbella Club Hotel (26º) na Andaluzia.