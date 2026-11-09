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Punch, a marca de chili oil que transformou o pote de pimenta em objeto de desejo

Presente em 50 pontos de venda pelo país, empresa criada por Julia Frischtak busca investidores para sustentar plano de expansão nacional

Julia Frischtak - dona do Punch Flavors Foto: Leandro fonseca Data: 03/11/2026 (Leandro Fonseca /Exame)

Julia Frischtak - dona do Punch Flavors Foto: Leandro fonseca Data: 03/11/2026 (Leandro Fonseca /Exame)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12h26.

Última atualização em 9 de novembro de 2026 às 12h36.

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Chegar em casa após um dia exaustivo, colocar uma tigela de ovos mexidos ou um prato de arroz com feijão e finalizar tudo com uma colherada crocante de azeite aromatizado, especiarias e pimenta. É o que propõe a Punch, marca de chilli oil da empresária Julia Frischtak, que tem, aos poucos, aparecido em mais e mais gôndolas dos supermercados brasileiros. 

O molho, feito de azeite infusionado com pimentas, oleaginosas e especiarias crocantes, foi o primeiro passo da marca, que abriu as portas em novembro de 2025. Um ano mais tarde, a Punch ganhou fãs cativos, já está em mais de 50 pontos de venda distribuídos pelo Brasil e produz 2 mil vidros por mês. 

"A ideia sempre foi desenvolver um produto fácil. Você não precisa ser um expert de gastronomia para usar o Punch. É um óleo de finalização que, claro, pode ser usado em uma comida especial, mas também fica super gostoso com arroz e feijão", conta a empresária. "Pode ser um condimento tão essencial para a rotina quanto um bom azeite ou uma flor de sal."

O portfólio da Punch reúne quatro formulações desenvolvidas para diferentes perfis de paladar e combinações à mesa. A porta de entrada da marca é o Chili Crunch Versão Original (R$ 56), que equilibra picância moderada, crocância de amendoim e gergelim e a profundidade de umami do cogumelo shitake. Para quem prefere maior intensidade no prato, o Extra Spicy Chili Crunch (R$ 56) traz uma concentração mais alta de pimentas. A linha traz ainda o Honey Chili Crunch (R$ 68), que une a base crocante da casa ao mel de abelhas nativas brasileiras da Mbee em um contraste agridoce ideal para queijos e carnes, e o Nutty Citrus Chili Crunch, a opção mais fresca da marca, infusionada com casca de laranja e uma seleção de macadâmias, amêndoas e nozes.

A ideia é expandir o catálogo para novos condimentos, incluindo uma salsa verde que estreia em breve no mercado, e aumentar a produção. 

"Esgotei totalmente a minha capacidade na estrutura no momento em que estou hoje. Começou como algo pequeno, mas a ambição é grande e quero passar para a próxima etapa, que é ter uma cozinha própria para produzir mais diariamente e ter espaço para desenvolver novos produtos e edições especiais", explica ela. "É impossível fazer isso sem mais invesrtimento. Estou na busca de um investidor que entre nessa comigo."

Gastronomia sem complicação

A tese da Punch nasceu da observação de uma lacuna no varejo nacional. Ainda que o mercado internacional de condimentos viva uma onda de sofisticação com marcas focadas na Geração Z e nos Millennials, as prateleiras brasileiras ainda mantinham padrões tradicionais de embalagem e apelo visual. Daí veio a ideia de algo diferente, mais colorido — e que tem chamado a atenção nas gôndolas dos supermercados.

A identidade gráfica foi pensada para o ambiente digital, e a marca foi, aos poucos, conquistando consumidores na faixa entre 25 e 45 anos. A estratégia evita a promessa de receitas complexas e aposta na praticidade: o produto serve como finalização rápida para pratos triviais, como frango grelhado, arroz e feijão, massas e ovos fritos.

"Existe um elemento essencial na marca que é despertar um certo hedonismo, uma conexão direta com o prazer", destaca Frischtak. "Em um mundo em que todas as atenções se voltam para funcionalidade e tabelas nutricionais, a Punch ocupa o espaço de transformar uma refeição simples em um momento saboroso sem ter que pensar muito em calorias. É algo muito prático."

Com um ano no mercado, o movimento atraiu a atenção de chefs renomados e influenciadores gastronômicos. A marca já realizou parcerias com nomes da gastronomia paulistana, como a sorveteria Artisano — com a qual fez um gelato de chocolate amargo com elementos crocantes da Punch —, além de edições limitadas com marcas de cheesecake e padarias artesanais.

Para o próximo ano, a meta da marca contempla a venda de 25 mil unidades apenas da linha de Chili Crunch, somada à introdução de novas categorias no portfólio. Os planos incluem linhas de molhos de pimenta com referências globais, conservas cítricas e molhos de finalização com ingredientes nativos do Brasil.

"Queremos sair do lugar exclusivo de chili oil e nos posicionar como a referência principal em molhos e condimentos de inspiração global feitos com insumos brasileiros", conclui a fundadora.

Onde comprar o chilli oil da Punch?

Atualmente, a Punch divide o faturamento entre o e-commerce próprio (55%) e a presença em 50 pontos de venda físicos (45%). A distribuição contempla todas as 32 lojas da rede St. Marché em São Paulo, além de empórios como Empório Santa Maria, Varanda, Hortisabor e Mercato do Matta Città.

A marca também marca presença em estabelecimentos de nicho, a exemplo da Mercearia Danesino, Estela Passoni, Kaji Coffee, FEED Brasil e Coração da Roça, além de operações fora de São Paulo, como a Slowzinha, no Rio de Janeiro, e a Zuzunely, em Belo Horizonte.

O portfólio atual é composto por quatro versões:

  • Chili Crunch Versão Original (R$ 56,00): A porta de entrada da marca, com picância moderada, alho, amendoim, gergelim e shitake desidratado para garantir umami.
  • Extra Spicy Chili Crunch (R$ 56,00): Versão com maior concentração de pimentas e intensificação do perfil aromático.
  • Honey Chili Crunch (R$ 68,00): Combinação do crocante de especiarias com mel de abelhas nativas brasileiras produzido pela Mbee.
  • Nutty Citrus Chili Crunch: Formulação cítrica infusionada com casca de laranja e um mix de macadâmias, amêndoas e nozes.

Mesmo com tração relevante no sudeste, o canal digital já atendeu pedidos enviados a todos os 27 estados brasileiros.

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