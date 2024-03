Pimenta, divórcio e falência: a história do sumiço do molho sriracha

Aconteceu com a Tabasco, e depois aconteceu de novo. Um molho à base de pimenta que ganhou o coração dos Estados Unidos se espalhou para o mundo: o Sriracha. Feito de uma pimenta bastante rara, vinda diretamente da Tailândia, o molho é uma mistura dela com vinagre, alho, açúcar e sal. Objeto de desejo não só dos clientes amantes de comida asiática, mas também de um público cada vez mais amplo, o "sriracha sauce" virou um fenômeno cultural, com camisetas e bonés em todo canto. Até, que, de repente, o sriracha sumiu das prateleiras dos mercados.

Acontece que a produção tem sido reduzida com o passar dos anos nos Estados Unidos e, nos últimos meses, encontrar o item se tornou uma raridade. Segundo a empresa Huy Fong, uma das mais reconhecidas produtoras do molho, "ainda não há previsão de quando a oferta do produto vai aumentar". Mas o motivo da escassez é bem mais curioso do que somente uma "safra ruim" de pimentas. Tem a ver com uma história de amizade que deu errado, digna de enredo de novela, e que foi contada por publicações como a revista americana Fortune.

De onde veio o império do molho sriracha?

“Não é muito picante, nem muito leve”, disse Jimmy Ly, dono de uma rede de restaurantes vietnamitas ao New York Times. Todos os meses, ele comprava cerca de 150 garrafas de sriracha da Huy Fong para seus estabelecimentos, porque o molho “realmente atinge o ponto ideal em termos de tempero, doçura, acidez, apenas aquele sabor picante”. Ultimamente, Ly não tem mais encontrado o produto, o que prejudica - e muito - seus negócios.

Hoje, nos Estados Unidos, encontrar um molho sriracha da Huy Fong é uma tarefa árdua e cara. As garrafas que sobraram começaram a ser vendidas no mercado de revenda online, e a unidade chega a custar até US$ 80. Em 2016, o preço não passava dos US$ 10. No Brasil o molho ainda pode ser encontrado, por preços que começam na casa dos R$ 30.

Toda a produção do molho sriracha nos Estados Unidos está atrelada a duas empresas: a própria Huy Fong Foods, que produz o molho e o engarrafa, e uma única produtora da pimenta vermelha tailandesa, a Underwood Ranches, que cresceu exponencialmente nos últimos anos. A parceria entre elas transformou o mercado de tal maneira que, em 2016, as garrafas do sriracha podiam ser encontradas em uma em cada dez cozinhas. Até mesmo na Estação Espacial Internacional. E ela tinha o nome de duas pessoas por trás de todo o sucesso: David Tran, fundador da Huy Fong, e Craig Underwood, dono da Underwood Ranches.

Foi Tran, um refugiado vietnamita em busca de nova vida para sua família, quem trouxe o produto viral para os Estados Unidos. Ele se inspirou em molhos de pimenta de sua terra natal para criar uma receita própria e lançou o produto em Los Angeles. Foi o começo do império do molho que é "picante e doce, em um equilíbrio perfeito", como diz o rótulo, até se tornar a terceira maior marca de molhos de pimenta dos Estados Unidos. Do outro lado, a fazenda de Underwood teve um salto de tamanho e lucro desde sua criação. De 1980 para cá, se tornou um verdadeiro império de pimentas, saindo de uma fazenda de 161 hectares para o marco de 1214 hectares, em fazendas separadas em dois condados fora de Los Angeles.

Os negócios foram tão prósperos que, em 2012, Tran construiu uma fábrica de mais de 60 mil metros quadrados a menos de duas horas da sede de Underwood no condado de Ventura. Até pouco tempo, a Underwood fornecia todas as pimentas de Huy Fong e Tran era o único comprador de pimenta da Underwood Ranches. Os dois se tornaram grandes amigos, verdadeiros workaholics e parceiros por longos 28 anos. As famílias se tornaram próximas, eles observaram os filhos um do outro crescerem e permaneceram juntos em tempos difíceis e crises empresariais. Já mais velhos, até se reuniram para conversar sobre sucessão.

Na esquerda David Tran, fundador da Huy Fong Foods. Na direita, Criad Underwood, fundador da Underwood Ranches. (Gina Ferazzi/Mel Melcon/Los Angeles Times/Getty Images)

O começo do fim

Em 2016, em plena ascensão do molho sriracha, durante a entrega do último caminhão da colheita, Underwood e Tran conversaram sobre o cultivo de 2017. Amigos, eles discutiram sobre quanto Tran pagaria pelas dezenas de milhões de libras de pimentas que Underwood havia lhe prometido, sem muita pressão. O acordo entre eles foi verbal, sem contratos ou advogados, como mostra a revista Fortune.

Mas em novembro daquele ano, Underwood recebeu uma ligação de Jim Roberts, diretor de operações de sua fazenda, dizendo que o relacionamento tão amigável havia chegado ao fim, rompido em uma tarde graças a uma discussão sobre o pagamento da colheita da próxima época. E foi assim que a sentença de morte do molho sriracha foi anunciada: a Underwood Ranches e Huy Fong Foods nunca mais fariam negócios juntos.

Ambas as empresas perderam milhões de dólares com o "divórcio". Tran e Underwood se tornaram inimigos, um desdém que fica evidente a cada pequeno relato ou entrevista.

Sem as pimentas de Underwood, a produção e o lucro da Huy Song começou a desabar. Nos primeiros anos depois do rompimento, de 2016, as fábricas começaram a operar de forma esporádica, vendendo purê e pimenta mexicana armazenadas. Mas o produto também foi acabando e, desde primeiro semestre de 2023, Huy Fong não produziu mais nenhum molho de pimenta.

Sem Tran como comprador, a Underwood, que vinha em crescimento exponencial, se afundou nas finanças. Sem dinheiro para pagar fornecedores ou manter as fazendas, mergulhou em dívidas e mais dívidas de empréstimos, vendeu algumas parcelas do terreno e demitiu 45 trabalhadores.

“Estávamos tentando descobrir o que diabos estava acontecendo, porque éramos realmente vulneráveis, tanto na porcentagem de nossos negócios que ele comandava quanto em nossa crença de que teríamos um relacionamento de longo prazo”, , diz Underwood à Fortune. “Ele ganhava dinheiro, era dono de terras. Mas não é suficiente. Ele queria assumir o meu negócio. Foi como ser apunhalado pelas costas”, respondeu Tran.

Sem o molho oficial, com seu sabor único, milhares de outras competidoras tentaram abocanhar o sucesso do império de Tran e Underwood. Alguns imitadores até prosperaram em meio à escassez do produto original, mas os norte-americanos ainda mantêm a esperança de que o molho da Huy Fong vai voltar.

O 'divórcio' na Justiça

Quando tudo foi perdido, em 2016, e todas as tentativas de ressuscitar o acordo comercial fracassaram, o caso foi parar na Justiça. Em 2017, a Huy Fong Foods abriu um processo na Califórnia para recuperar o pagamento indevido da colheita de 2016. Do outro lado, a Underwood Ranches alegou fraude e quebra de contrato. O resultado foi, inicialmente, a favor do agricultor: um júri decretou que a empresa de Tran pagasse US$ 13,3 milhões em danos compensatórios e mais US$ 10 milhões em danos punitivos.

Mais tarde, no entanto, esse mesmo júri descobriu que a Huy Fong pagou a mais à Underwood US$ 1,4 milhão pela colheita de 2016 e ordenou que a fazenda reembolsasse esse valor.

Mas a resolução legal não aliviou as dificuldades de nenhuma das empresas e a parceria segue inexistente. Se você tem uma embalagem de sriracha em casa, use com moderação.

*A matéria foi produzida com base nas informações da Fortune e New York Times.