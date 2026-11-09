Mais ousada e menos atemporal, Foxton lança collab com Romulo Estrela

RESUMO ＋ O ator Romulo Estrela criou com a marca masculina Foxton, do grupo Azzas 2154, a coleção “Feito de Possibilidades”, já disponível nas lojas físicas, no e-commerce e no aplicativo da marca. A cápsula reúne alfaiataria oversized, jeans, malharia estruturada e camisa 100% seda. A parceria marca os 20 anos da Foxton e amplia o portfólio com modelagens e tecidos inéditos.

Durante boa parte da vida, o ator Romulo Estrela foi um cara mais básico na hora de se vestir. Com o tempo, e muito por causa da profissão, descobriu o prazer de experimentar, contou ele à EXAME Casual. É dessa mudança que nasce “Feito de Possibilidades”, cápsula que ele desenvolveu com a Foxton, marca masculina do grupo Azzas 2154, à venda nas lojas físicas e no e-commerce.

A coleção propõe ao homem urbano sair do lugar-comum e das estruturas tradicionais do vestuário. Entre os destaques estão modelagens amplas, que a Foxton ainda não tinha no portfólio, e a estreia de novos tecidos, como a camisa 100% seda. O mix vai da alfaiataria oversized a peças casuais em jeans e malharia estruturada, num repertório que liga a alfaiataria desconstruída que tem se visto nas passarelas das semanas de moda de Milão e Paris ao casual urbano.

Guarda-roupa do ator

O ponto de partida foi a relação do próprio Romulo com a moda. “Quis trazer para essa coleção justamente essa liberdade de explorar novas possibilidades no vestir, sem perder a personalidade e o conforto”, diz. Para ele, a roupa também é uma forma de expressão: “Hoje gosto de experimentar, brincar com as proporções e descobrir novas combinações. Moda também tem a ver com o prazer de escolher o que vestir, de se descobrir e de comunicar quem você é.”

A criação foi feita a quatro mãos com o time de estilo da Foxton. Romulo levou referências do que já usa e gosta, e os dois lados participaram juntos da escolha de tecidos, modelagens e aviamentos. “Formas e proporções já fazem parte do meu guarda-roupa faz tempo. Foi muito bom explorar isso com a Foxton, numa roupa que tem sofisticação e continua leve pra usar no dia a dia.”

Do lado da marca, o diretor criativo Igor de Barros destaca o olhar que o ator trouxe ao processo. “A participação do Romulo no nosso processo criativo trouxe um olhar autoral para as formas tradicionais do vestir. Testamos silhuetas soltas e tecidos inéditos na Foxton, ampliando as escolhas do homem urbano com peças que funcionam em diversas ocasiões”, diz.

Campanha com Romulo Estrela: inspiração no guarda-roupa do ator (Foxton/Divulgação)

O básico segundo Romulo

Sobre as peças essenciais do guarda-roupa masculino, o ator cita uma boa camisa, uma calça com bom caimento e uma jaqueta. Esta última, diz, vale pela versatilidade: funciona como sobreposição e permite criar combinações diferentes. Ele também gosta de uma alfaiataria mais descontraída. “No fim, o mais importante é ter peças que conversem com a sua personalidade e que te deem liberdade para experimentar.”

A campanha divide a narrativa entre a intimidade do ateliê de criação, a arquitetura do centro do Rio de Janeiro e o litoral carioca. O percurso mostra a versatilidade das peças em contextos urbanos distintos e convida o público a abrir espaço para o novo e a explorar versões diferentes de si no dia a dia.

A collab chega em um momento simbólico para a Foxton, que completa 20 anos de história. A marca, que sempre se definiu pela busca de clássicos que superam tendências, parece agora estar mais segura em explorar novos territórios.