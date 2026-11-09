Restauro da Capela Sistina revela técnica secreta de Michelangelo

Os pincéis que Michelangelo usou para pintar o Juízo Final, na parede do altar da Capela Sistina, entre 1536 e 1541, eram ferramentas criadas pelo próprio artista, com várias cabeças presas a um mesmo cabo. A conclusão é do restaurador-chefe dos Museus do Vaticano, Paolo Violini, que examinou o afresco de perto durante a limpeza concluída às vésperas da Páscoa deste ano e detalhou o achado em entrevista ao jornal britânico The Times.

A descoberta está no livro Michelangelo 2026: The Extraordinary Maintenance of the Last Judgement, lançado em outubro pela editora dos museus e organizado pela diretora da instituição, Barbara Jatta, e pelo historiador da arte Fabrizio Biferali. A publicação reúne as observações feitas ao longo da primeira intervenção de grande porte na obra desde 1994, ano em que terminou a restauração conduzida por Gianluigi Colalucci, e inclui a análise de um autorretrato do pintor que voltou a ficar visível depois da remoção da sujeira.

Uma película de suor

A montagem dos andaimes começou em fevereiro, e a capela seguiu aberta durante os cerca de três meses de trabalho. Nesse período, os visitantes viam uma reprodução em tamanho real da pintura impressa na tela que cobria a estrutura.

O alvo da limpeza era uma camada esbranquiçada que, segundo Jatta, cobria a pintura como uma catarata. A equipe científica dos museus identificou o material como lactato de cálcio, formado quando o ácido lático presente no suor humano reage com o carbonato de cálcio da parede. Os Museus do Vaticano recebem cerca de 25 mil pessoas por dia, e a película acumulada desde a última restauração atenuava o claro-escuro e alterava a leitura das cores do afresco de 13,7 por 12,2 metros.

Os custos foram cobertos pelo capítulo da Flórida dos Patrons of the Arts in the Vatican Museums, grupo de mecenas que sustenta boa parte das obras de conservação da instituição, já que os museus não recebem recursos de impostos para esse fim.

Pincéis em forma de ancinho

A limpeza do afresco durou cerca de três meses e foi a primeira intervenção de grande porte na obra desde 1994 (Reprodução/Museus do Vaticano)

Do alto dos andaimes, Violini estudou as pinceladas paralelas que Michelangelo usou em diversas áreas da composição e que, em alguns trechos, aparecem sobrepostas em sentido perpendicular, formando uma espécie de hachura. Ao reparar que, quando uma linha saía torta, as vizinhas repetiam exatamente a mesma oscilação, o restaurador entendeu que todas tinham sido traçadas de uma só vez. Ao Times, ele explicou que o artista usava pincéis especiais com várias cabeças, cada uma com uma pequena escova na ponta, o que permitia produzir traços paralelos com um único instrumento.

A análise da pintura indica que Michelangelo montou diferentes versões dessas ferramentas, parecidas com pequenos ancinhos. Uma delas tinha três cabeças, enquanto outra reunia cerca de dez pincéis e chegava a quase 15 centímetros de largura. Além de acelerar a execução, o recurso permitiu, na leitura de Violini, transportar para a parede um efeito que o artista dominava na escultura, onde usava um cinzel de várias pontas para criar hachuras que fazem a luz vibrar sobre a pedra.

O efeito aparece com clareza nos cabelos de algumas figuras e fica quase imperceptível nas extensas áreas de pele dos corpos, onde continua interferindo na forma como a luz se distribui. No livro, Jatta escreve que Michelangelo pintou de maneira magnífica, "como um escultor". Os restauradores também confirmaram o uso de um reboco acinzentado como base para os tons de pele, solução que o artista já havia empregado no olho de Adão, na abóbada da mesma capela.

O rosto escondido

A presença mais conhecida de Michelangelo no Juízo Final está na pele esfolada que São Bartolomeu segura logo abaixo do Cristo, na qual os estudiosos identificam o rosto do pintor. O autorretrato analisado por Biferali aparece no tecido usado por uma figura que representa a morte, na parte inferior da cena, e já era conhecido, embora estivesse encoberto pela sujeira acumulada.

Para o historiador, a imagem expressa a sensação de renascimento do artista ao concluir a obra e ao se recuperar da queda que sofreu durante a execução do afresco. Michelangelo tinha 61 anos quando começou a pintar a parede do altar, mais de duas décadas depois de terminar a abóbada da capela, em 1512.

Enquanto o livro chega ao público, os Museus do Vaticano seguem com a conservação da Loggia de Rafael, corredor do Palácio Apostólico decorado pela equipe do pintor a partir de seus desenhos, também sob a coordenação de Violini.