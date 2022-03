Corte Arbitral do Esporte mantém proibição da Rússia na Copa do Mundo

As esperanças da Rússia de competir na Copa do Mundo de 2022 foram encerradas depois que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou um pedido da União Russa de Futebol para congelar a suspensão da Fifa enquanto seu recurso é julgado.

A CAS disse em comunicado nesta sexta-feira que a suspensão de todas as seleções e equipes russas das competições da Fifa permanecerá em vigor.

A decisão efetivamente impede a Rússia de participar da repescagem da eliminatória para a Copa do Mundo, marcados para o final deste mês, já que ainda não foi estabelecida uma audiência da CAS.

A Fifa e a Uefa, entidades que dirigem o futebol no mundo e na Europa respectivamente, decidiram em conjunto que todas as equipes russas, sejam seleções ou clubes, sejam suspensas de suas competições até segunda ordem após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

"Os procedimentos de arbitragem da CAS continuam. Um painel de árbitros está sendo constituído e as partes estão trocando petições por escrito", disse a CAS em comunicado.

A Rússia receberia a Polônia em repescagem da eliminatória europeia para a Copa do Mundo em 24 de março.

A Fifa disse no início deste mês que a Polônia avançaria para enfrentar a Suécia ou a República Tcheca em 29 de março em busca de uma vaga no Mundial.