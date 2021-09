Escola de influencers: produtora gaúcha investe em Academia de TikTokers

A gaúcha Clarissa Millford ficou de mãos atadas durante os piores meses da pandemia. De uma hora para outra, sua produtora audiovisual especializada em conteúdos publicitários e de entretenimento, a Remo assessoria, precisou congelar vários projetos em andamento devido à impossibilidade de gravar de forma presencial. A solução? Recorrer ao que estava bombando naquele momento: o TikTok.



Junto de seu sócio, Diego Davoli, Millford, que já produziu 3 títulos para a Netflix (Alce e Alice; Horizonte B e Necropolis), decidiu investigar as técnicas por trás dos Tiktoks que mais viralizam. "Comecei a estudar muito, comprar cursos de fora e entender por que alguns conteúdos faziam tanto sucesso na plataforma", explica.

Com a possibilidade de continuar produzindo conteúdos audiovisuais à distância, a produtora decidiu abrir o que ela chama de Academia de TikTokers, o que, em outras palavras, é um curso online com mais de 100 aulas que ensina desde a montagem de cenário passando pelo roteiro e pela edição dos vídeos no formato da plataforma. "Foi uma forma que encontramos de continuar trabalhando na pior fase da pandemia. Agora que as coisas estão voltando ao normal, atuamos tanto nas produções que já fazíamos quanto nos conteúdos para o TikTok. Só de alunos que compraram os cursos já são mais de 1000", afirma Millford.

No último semestre de 2020, nos primeiros seis meses da Academia de TikTokers no ar, a escola de influenciadores criada por Millford faturou 125 reais. O preço do curso é fixo: 997 reais dão acesso a todo o conteúdo do portal.

Entre os alunos aspirantes a influenciadores, que em sua grande maioria têm entre 27 a 45 anos, há predominância entre pequenos e médios empreendedores que querem fazer seus negócios e marcas bombarem dentro do TikTok.

Entre nutricionistas, psicólogos, médicos e marceneiros, os "cases de sucesso" da plataforma são perfis que alcançaram centenas de milhares de seguidores. Sob o guarda-chuva da Academia de TikTokers, um marceneiro especializado na confecção de mesas que faz vídeos satisfatórios enquanto trabalha conta mais de 150 mil seguidores. Já uma terapeuta que fala sobre problemas de relacionamento e sobre como lidar com ansiedade passou dos 750 mil seguidores.