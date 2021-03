Príncipe Philip continuará internado neste fim de semana

O príncipe Philip, de 99 anos, esposo da rainha Elizabeth II, permanecerá hospitalizado neste fim de semana, informou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (19).

"O duque de Edimburgo provavelmente permanecerá no hospital durante o fim de semana e até a semana que vem", disse o Palácio à AFP, destacando que o paciente está de bom humor.

O príncipe Philip foi internado no hospital King Edward VII Hospital em Londres na terça-feira "por precaução", após sentir-se indisposto. Uma fonte do Palácio afirmou que a hospitalização não tem relação com a covid-19.

No início de janeiro, a rainha britânica de 94 anos e seu esposo receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus no castelo de Windsor, ao oeste de Londres, onde permanecem isolados durante o confinamento em vigor no Reino Unido.

O príncipe Philip se retirou das atividades públicas em agosto de 2017, depois de ter participado em mais de 22.000 compromissos oficiais desde que sua esposa chegou ao trono em 1952. No entanto, às vezes acompanha a rainha em algumas aparições públicas.