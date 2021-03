Príncipe Harry e duquesa Meghan esperam segundo filho

Da Redação, com Reuters

O príncipe Harry e a duquesa de Sussex Meghan, do Reino Unido, anunciaram neste domingo, 14, que estão esperando seu segundo filho. O casal é pai de Archie Mountbatten-Windsor, que fez um ano em maio de 2020.

“Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes por esperar o segundo filho”, disse o porta-voz.

O anúncio foi acompanhado por uma fotografia em preto e branco de uma Meghan visivelmente grávida deitada na grama com uma mão na barriga e a cabeça apoiada na perna do príncipe sorridente. A foto foi tirada pela amiga e fotógrafa Misan Harriman.

Em novembro do ano passado, Meghan divulgou na imprensa americana que havia passado os últimos meses em luto por ter perdido um bebê em julho. "Enquanto abraçava meu primogênito, sabia que estava perdendo meu segundo filho", escreveu em um artigo para o jornal americano The New York Times.

Apesar de ter deixado suas funções como membro da realeza britânica em janeiro do ano passado, Harry e seus filhos ainda estão na linha de sucessão ao trono.

Hoje, a família vive em uma mansão na Califórnia, nos Estados Unidos, para escapar da mídia britânica.

Desde o fim de suas obrigações reais, Harry e Meghan continuaram o trabalho de caridade e assinaram acordos de TV e outras mídias, lançando seu podcast de estreia em dezembro.