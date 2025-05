Senna Tower: Qual será a altura do maior prédio residencial do mundo em Balneário Camboriú?

O Senna Tower, em construção em Balneário Camboriú, no litoral catarinense, será não apenas o maior prédio residencial do Brasil, mas também o maior do mundo.

Com previsão de mais de 550 metros de altura, a torre superará os atuais maiores edifícios residenciais, como o Central Park Tower, em Nova York (472 metros), e o Marina 101, em Dubai (435 metros).

“O Senna Tower não é só mais um arranha-céu. Ele vai colocar Balneário Camboriú no centro das atenções internacionais, tornando-se um marco não só para a construção civil brasileira, mas para a engenharia mundial”, afirma Jean Graciola, CEO e cofundador da FG Empreendimentos, responsável pelo projeto.

Com mais de 550 metros de altura e com um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 8,5 bilhões, o Senna Tower já é considerado pela FG como um sucesso de vendas, com R$ 1,3 bilhão em vendas.

Os principais compradores estão concentrados nas regiões Sul e Centro-Oeste do país, além dos clientes internacionais.

Ao todo, serão 228 unidades: 18 mansões suspensas, de 420 a 563 metros quadrados; 204 apartamentos, de até 400 metros quadrados; 4 coberturas duplex, de 600 metros quadrados; e 2 megacoberturas triplex, de 903 metros quadrados.

O edifício contará com sete elevadores de alta performance, os mais rápidos do Brasil, capazes de percorrer do térreo ao último andar em menos de um minuto.

O prédio terá ainda seis pavimentos privativos de lazer, distribuídos em diferentes andares, e um rooftop exclusivo para moradores, totalizando mais de 6 mil metros quadrados de área de lazer.

Jean Graciola, da FG: objetivo com prédio é criar monumento que inspire as pessoas, assim como fez Ayrton Senna (Divulgação/Divulgação)

A história da FG

A FG Empreendimentos começou sua trajetória nos anos 1990, fundada por Francisco Graciola, pai de Jean, até então conhecido por ser dono de lanchonetes em cidades do Vale do Itajaí e no litoral catarinense.

Desde o início, a empresa se focou em empreendimentos de alto padrão e grande porte, especializando-se na construção de arranha-céus.

“A FG sempre se destacou por querer trazer para o Brasil aquilo que é feito de melhor no exterior. Fomos pioneiros na verticalização de Balneário Camboriú, o que nos permitiu transformar a cidade no maior polo de arranha-céus do Brasil”, conta Jean Graciola.

Com o tempo, a FG Empreendimentos conquistou destaque na construção de edifícios imponentes, sempre focada em inovação e tecnologia.

Em 2022, o One Tower se tornou o prédio mais alto da América Latina, com 290 metros. Porém, a grande aposta da FG é o Senna Tower , um projeto que deve superar todos os outros edifícios no Brasil e no mundo, com sua impressionante altura de mais de 550 metros .

O Senna Tower

O Senna Tower vai além de um simples projeto arquitetônico; ele é uma homenagem a Ayrton Senna, um dos maiores ícones do esporte mundial.

O edifício será um tributo à trajetória de superação de Senna, com um design inspirado na Jornada do Herói.

“A nossa ideia com o Senna Tower não é só construir o maior prédio, mas criar um monumento que inspire as pessoas, assim como Ayrton Senna fez ao longo de sua vida e carreira. Queremos que cada pessoa que passar pelo prédio se lembre do legado de Senna”, explica Jean Graciola.

Lalalli Senna , sobrinha de Ayrton e artista plástica, foi responsável pelo conceito criativo da torre. Ela usou elementos da geometria sagrada e da sequência de Fibonacci para criar uma forma que simboliza a ascensão e a busca pela perfeição .

“A curva da torre simboliza a jornada de superação de Ayrton Senna, enquanto a estrutura no topo, que será uma obra de arte, representa a transição da matéria para a luz”, explica Lalalli Senna.

Senna Tower: 228 unidades, com 18 mansões suspensas, de 420 a 563 metros quadrados, 204 apartamentos, de até 400 metros quadrados; 4 coberturas duplex, de 600 metros quadrados; e 2 megacoberturas triplex, de 903 metros (Divulgação/Divulgação)

Inovação na arquitetura e engenharia de ponta

O Senna Tower será também um marco em termos de engenharia. O projeto inclui estacas Auger Cast, uma tecnologia inovadora usada pela primeira vez em edifícios de altura superior a 300 metros.

Diferente de outras fundações de superaltos, a fundação do Senna Tower contará com estacas armadas do topo até a base, o que aumenta a resistência e flexibilidade da estrutura.

“Fizemos a escolha de usar muitas estacas menores e bem distribuídas, o que, ao invés de concentrar a carga em poucas estacas, distribui o peso de forma mais equilibrada e aumenta a segurança estrutural”, afirma Stéphane Domeneghini, diretora-executiva da Talls Solutions, empresa do Grupo FG especializada em superaltos.

Além disso, o Senna Tower será o primeiro edifício residencial do mundo a adotar o Tuned Mass Damper (TMD), um sistema avançado para mitigar as oscilações causadas pelos ventos, essencial para garantir a estabilidade de uma torre com essa altura.

“Quando se constrói algo dessa magnitude, a segurança e a inovação são prioridades. Estamos trazendo soluções de ponta para garantir que o Senna Tower seja não apenas grande, mas seguro e sustentável”, explica Jean Graciola.

O mercado imobiliário de Balneário Camboriú

Balneário Camboriú é uma das cidades mais valorizadas do Brasil e o maior polo de verticalização do país. A cidade já abriga alguns dos maiores arranha-céus do Brasil e, com o Senna Tower, passará a ter o maior prédio residencial do mundo.

“Balneário Camboriú não é mais apenas uma cidade praiana, mas um centro de investimentos imobiliários de alto padrão. Quem compra aqui não está apenas adquirindo um imóvel, está investindo em uma cidade com uma infraestrutura única e uma qualidade de vida incomparável”, afirma Jean Graciola.

A cidade é reconhecida pela sua valorização imobiliária. O metro quadrado de Balneário Camboriú é o mais caro do Brasil, e a construção do Senna Tower só vai reforçar esse status.

Erigir uma torre de mais de 550 metros não é tarefa simples, especialmente em uma cidade litorânea com solo rochoso e ventos fortes.

No entanto, a FG Empreendimentos tem se especializado em projetos desafiadores, com foco em engenharia de ponta.

A fundação do Senna Tower é uma das partes mais complexas do projeto. A tecnologia Auger Cast foi escolhida porque, ao contrário de outras fundações, ela é mais resistente e flexível.

O projeto foi validado por testes de carga e ensaio de tração, com equipamentos testados tanto no Brasil quanto no exterior. “Este é um projeto que vai transformar Balneário Camboriú em um centro de referência para a engenharia e construção civil mundial”, diz.

Senna Tower: empreendimento será lançado ao mercado neste sábado, 10 de maio, com eventos em B. Camboriú

O futuro

O Senna Tower não será o único projeto superalto da FG Empreendimentos. A empresa já está mirando novos mercados internacionais.

“Nossa estratégia para o futuro inclui abrir mais escritórios em São Paulo , Miami e, em breve, em Portugal . Queremos levar o nome da FG Empreendimentos para o mundo, assim como estamos fazendo com o Senna Tower ”, afirma Jean Graciola .

Além de sua atuação no mercado imobiliário, a FG Empreendimentos também está se diversificando, criando a FG Talls, uma empresa de consultoria especializada em projetos de superaltos.

“Estamos oferecendo nosso know-how para outras construtoras que buscam expertise em prédios de grande porte. Essa é uma das áreas que deve crescer muito nos próximos anos”, diz Jean.

A FG Empreendimentos também está investindo na criação do FG Bank, um banco digital voltado para financiar seus próprios projetos e oferecer crédito para seus clientes.

A FG Empreendimentos não está apenas criando arranha-céus, mas também definindo o futuro da construção civil no Brasil. A empresa planeja manter sua liderança no mercado de superaltos.

“O foco da FG Empreendimentos para os próximos anos é crescimento sustentável. Não queremos ser a maior empresa de construção civil do Brasil, mas a melhor, com os maiores margens de lucro e a melhor qualidade para nossos clientes”, destaca.

Além disso, o mercado imobiliário de Balneário Camboriú continua em expansão, com novos empreendimentos de alto luxo surgindo na cidade.

“Balneário Camboriú tem se tornado um centro global de investimentos imobiliários. O Senna Tower vai consolidar ainda mais essa posição. Estamos vendo um mercado de alto padrão que não para de crescer, e a FG Empreendimentos está posicionada para liderar esse movimento”, afirma Graciola.