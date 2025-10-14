ESG

COP30: 37% das menções nas redes sociais são críticas à Conferência do Clima, diz pesquisa Quaest

Estudo revela que, apesar da alta repercussão digital, a maior parte das menções à COP30 nas redes sociais é negativa, com críticas relacionadas à infraestrutura e custos do evento

Todos os dias, mais de 22,5 mil menções em média foram publicadas nas redes sociais (Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14h30.

A COP30, Conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será realizada em Belém, já tem como segundo palco as redes sociais: entre julho e setembro deste ano, mais de 2,1 milhões de publicações nas plataformas digitais debateram sobre a COP. A informação é de um relatório da consultoria de pesquisa Quaest, que monitorou a opinião pública digital sobre a Conferência.

Ao todo, as mais de 22,5 mil menções (em média) por dia, de 301 mil autores únicos, geraram uma média de alcance de 2,3 milhões de visualizações por hora. A grande quantia de comentários, no entanto, não é sinal da aceitação do público sobre a conferência climática. Mais de um terço (37%) das publicações feitas online são consideradas negativas à COP30, enquanto metade do conteúdo é classificado pela pesquisa como neutro e informativo. Os comentários positivos chegam a apenas 13% das menções.

Críticas a COP30 nas redes sociais

As principais críticas identificadas pela pesquisa da Quaest são referentes aos custos elevados de hospedagem, logística e dos serviços em Belém. A percepção geral entre os internautas é de desconfiança quanto à preparação da infraestrutura na capital paraense para receber um evento dessa estrutura.

Ao mesmo tempo, as principais menções positivas tratam do potencial estratégico da COP30 para liderar as ações climáticas. O discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na abertura da Assembleia do Clima da ONU, quando anunciou o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, e as discussões sobre a Amazônia e sua importância para a preservação da biodiversidade são os tópicos mais citados nas avaliações positivas.

Crescem os comentários sobre a COP30

Entre os temas que mais foram comentados nas redes sociais estão a pressão de mais de 25 nações para que a COP fosse realizada em outra sede, com cerca de 25 mil menções no dia 1º de agosto. Em 13 de agosto, o presidente americano Donald Trump revogava o visto de Alberto Kleiman, coordenador-geral da COP30, movimentando mais de 20 mil comentários online. A saída da Áustria da COP30 também agitou publicações online, com cerca de 20 mil menções no dia 5 de agosto.

COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!

O alto valor gasto no show de abertura da COP30, de R$ 30 milhões, também foi comentado por internautas, com cerca de 10 mil menções, número similar ao número de comentários sobre o discurso de Lula durante a abertura da Assembleia da ONU.

Os temas que cercam a COP30, como mudanças do clima, a "Organização das Nações Unidas", "Belém" e "Acordo de Paris", estão presentes em apenas 20% das menções sobre a COP30 nas redes sociais. O restante dos 80% inclui tópicos como “hospedagem”, “impactos ambientais” e “financiamento público”. As menções positivas também carregam as frases “justiça climática”, “povos indígenas”, “negociações”, “governo federal” e “transição energética”.

