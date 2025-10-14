COP30: 37% das menções nas redes sociais são críticas à Conferência do Clima, diz pesquisa Quaest

A COP30, Conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será realizada em Belém, já tem como segundo palco as redes sociais: entre julho e setembro deste ano, mais de 2,1 milhões de publicações nas plataformas digitais debateram sobre a COP. A informação é de um relatório da consultoria de pesquisa Quaest, que monitorou a opinião pública digital sobre a Conferência.

Ao todo, as mais de 22,5 mil menções (em média) por dia, de 301 mil autores únicos, geraram uma média de alcance de 2,3 milhões de visualizações por hora. A grande quantia de comentários, no entanto, não é sinal da aceitação do público sobre a conferência climática. Mais de um terço (37%) das publicações feitas online são consideradas negativas à COP30, enquanto metade do conteúdo é classificado pela pesquisa como neutro e informativo. Os comentários positivos chegam a apenas 13% das menções.

Críticas a COP30 nas redes sociais

As principais críticas identificadas pela pesquisa da Quaest são referentes aos custos elevados de hospedagem, logística e dos serviços em Belém. A percepção geral entre os internautas é de desconfiança quanto à preparação da infraestrutura na capital paraense para receber um evento dessa estrutura.

Ao mesmo tempo, as principais menções positivas tratam do potencial estratégico da COP30 para liderar as ações climáticas. O discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na abertura da Assembleia do Clima da ONU, quando anunciou o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, e as discussões sobre a Amazônia e sua importância para a preservação da biodiversidade são os tópicos mais citados nas avaliações positivas.

Crescem os comentários sobre a COP30

Entre os temas que mais foram comentados nas redes sociais estão a pressão de mais de 25 nações para que a COP fosse realizada em outra sede, com cerca de 25 mil menções no dia 1º de agosto. Em 13 de agosto, o presidente americano Donald Trump revogava o visto de Alberto Kleiman, coordenador-geral da COP30, movimentando mais de 20 mil comentários online. A saída da Áustria da COP30 também agitou publicações online, com cerca de 20 mil menções no dia 5 de agosto.

O alto valor gasto no show de abertura da COP30, de R$ 30 milhões, também foi comentado por internautas, com cerca de 10 mil menções, número similar ao número de comentários sobre o discurso de Lula durante a abertura da Assembleia da ONU.

Os temas que cercam a COP30, como mudanças do clima, a "Organização das Nações Unidas", "Belém" e "Acordo de Paris", estão presentes em apenas 20% das menções sobre a COP30 nas redes sociais. O restante dos 80% inclui tópicos como “hospedagem”, “impactos ambientais” e “financiamento público”. As menções positivas também carregam as frases “justiça climática”, “povos indígenas”, “negociações”, “governo federal” e “transição energética”.