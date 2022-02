Precisão e performance: Panerai lança Luminor Chrono Flyback

Com mostrador na cor verde militar, caixa de aço polido, ponteiros na cor laranja e tiragem de 110 peças, a Panerai anuncia o lançamento do Luminor Chrono Flyback.

Em um mundo de precisão e performance no qual a Panerai se destaca desde a década de 1940, hoje, a marca de alta relojoaria vem reafirmar seu papel na combinação de tecnologia, material de ponta, calibres complexos e tiragem especial, agregando em sua linha de cronógrafos um verdadeiro objeto de desejo entre os colecionadores de alta relojoaria.

A peça, com venda exclusiva no e-commerce da marca por 72.800 reais, é voltada para aqueles que embarcam em aventuras perigosas, em um único segundo pode fazer toda a diferença na conquista de um recorde.

O modelo Luminor Chrono Flyback tem 44mm, é um cronógrafo de movimento automático, reserva de marcha de três dias, mostrador em sanduíche na cor verde mate militar, números e marcadores de horas em Super-Lumi Nova que brilham no escuro e os ponteiros de segundos e minutos do cronógrafo central na cor laranja, otimizando o relógio com detalhes contrastantes que ressaltam as funções desportivas.

Equipado com o movimento automático calibre P.9100 com a complicação de cronógrafo, desenvolvido pela própria Panerai, o relógio tem ainda a espetacular função flyback, para possibilitar uma cronometragem ainda mais dinâmica para o usuário.

O cronógrafo é iniciado e parado através do botão na posição das 10 horas. Com a função flyback os ponteiros do cronógrafo voltam a zero e são reiniciados com um simples toque no botão localizado às oito. Ou seja, não há necessidade de parar e depois reiniciar, como em cronógrafos convencionais. Estando o cronógrafo parado, o mesmo botão retorna ambos os ponteiros a zero.

Resistente a mergulhos de até 100 metros de profundidade, o Luminor Chrono Flyback Verde Militare apresenta duas pulseiras: a primeira fabricada em couro croco verde militar com costura tom sur tom e a segunda pulseira, apropriada para aventuras marítimas, confeccionada em borracha na tonalidade verde.