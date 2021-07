Brasil disputa vaga na final do Pré-Olímpico de Basquete hoje

Neste sábado (3), às 7h30 (horário de Brasília), a seleção brasileira masculina de basquete tem jogo decisivo no Pré-Olímpico, em Split (Croácia). O país encara o México na semifinal do torneio, que assegura apenas ao campeão vaga nos Jogos de Tóquio (Japão). Se vencer, a equipe brasileira decidirá a final às 14h30 de domingo (4), contra Croácia ou Alemanha, que fazem a outra semifinal deste sábado (3), às 13h.

Coração já tá a mil 🫀 VAMOOOOOOOO#PorTóquio pic.twitter.com/KMSZptB20f — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) July 2, 2021

A equipe masculina quer aproveitar a última chance para se garantir nos Jogos e seguir a tradição em Olimpíadas. O basquete brasileiro só ficou de fora dos Jogos de Montreal (Canadá), em 1976 - tanto a equipe feminina quanto a masculina. De lá para cá, a modalidade conquistou três medalhas de bronze (Londres/1948, Roma/1960 e Tóquio/1964) na disputa masculina; e uma prata (Atlanta/1996) e um bronze (Sydney/2000) na feminina. Na edição de Tóquio o país não contará com a atuação da seleção feminina.

O time masculino do Brasil chega invicto à semifinal contra o México. Foram duas vitórias convincentes diante da Tunísia (83 a 57) e da anfitriã Croácia (94 a 67).

“Nosso time está pronto, com saúde e com os 12 jogadores preparados para o jogo contra o México. Vencer o México significa gastar as energias de Ayon, Cruz e ter cuidado com o armador Stoll. Somos favoritos, mas basquete se ganha dentro de quadra” afirmou o croata Aleksandar Petrovic que assumiu o comando técnico da seleção em outubro de 2017.

O ala Bruno Caboclo está confiante de que o grupo conseguirá chegar à final do Pré-Olímpico, no domingo.

Nosso time tem trabalhado muito bem na defesa e cada um sabe o que fazer. Se mantivermos essa pegada, temos todas as chances de classificar e fazer a final no domingo. Jogando sem a bola, quando estivermos com ela, sabemos o que fazer”, garantiu o atleta em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).