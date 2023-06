Prato feito dos Rueda: conheça o Merenda da Cidade, novo restaurante da premiada dupla

Os chefs que comandam o Melhor Restaurante do Brasil, segundo o Ranking da Exame, Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda, seguem o plano de servirem comida de qualidade por preços justos. Desta vez, a dupla inaugura uma nova casa, voltada aos pratos feitos.

Localizado no centro de São Paulo, próximo aos outros estabelecimentos como A Casa do Porco, Dona Onça, Hot Pork e Sorveteria do Centro, a Merenda da Cidade foi criada para que todos possam provar os pratos por que quem faz a comida do 7º melhor restaurante do mundo, segundo o The World’s 50 Best Restaurants.

O cardápio conta com pratos típicos da cozinha cotidiana brasileira, com opções fixas por dia como virado à paulista, bife à rolê, estrogonofe, massa à bolonhesa, peixada, feijoada e macarrão com frango, além de uma opção vegetariana e sanduíches.

Os pratos são preparados com ingredientes como verduras e legumes do Sítio Rueda, frango orgânico, massa caseira feita no Bar da Dona Onça e porco caipira de criação própria, o mesmo servido n’A Casa do Porco, as refeições custam 40 reais.

"Comer bem no Brasil custa caro e, para que a gente pudesse manter esse padrão para os nossos colaboradores e continuar cuidando das ações sociais que atendemos, resolvemos abrir o refeitório para o público”, conta Janaína Torres Rueda.

O formato do cardápio do refeitório e, agora, também restaurante, foi inspirado na experiência que a chef viveu nas escolas públicas de São Paulo, durante o projeto Cozinheiros pela Educação: um prato por dia, sempre acompanhado por suco e sobremesa.

“Eu espero que as pessoas gostem e, principalmente, que possam se alimentar melhor no nosso restaurante, que não tem como objetivo obter nenhum lucro, apenas complementar os custos dessa cozinha e das ações sociais”, explica Janaína.

Cardápio da semana

Segunda-feira: Virado à Paulista

Terça-feira: Bife à Rolê

Quarta-feira: Estrogonofe

Quinta-feira: Massa caseira com molho à Bolonhesa Sexta-feira: Peixada

Sábado: Feijoada

Domingo: Frango orgânico assado com massa caseira

Todos os dias: Arroz da Terra (vegano) e sanduíches (milanesa de porco, porco assado, presunto Real e mortadela Porco Real)

Serviço:

Merenda da Cidade: Rua Epitácio Pessoa 98 – Centro. São Paulo (SP). Tel.: (11) 4210-4936. Horário de funcionamento: diariamente, das 12h às 15h30. Valor: R$ 40 (refeição, suco e sobremesa). Capacidade: 48 lugares.