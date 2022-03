Praia com neve: Aspen ganha guarda-sóis e espreguiçadeiras no inverno

Espreguiçadeiras, guarda-sóis e um drinques para refrescar. O que parece ser um cenário típico praiano na verdade está em um local atípico, nos alpes. Esta é a proposta do Snow Beach ASPENX Gray Malin, um cenário ao ar livre com decoração com tema de praia e serviços gastronômicos.

Localizado em Aspen, um dos destinos mais requisitados no inverno, o Snow Beach é um “clube” no topo da Aspen Mountain, local com eventos promovidos durante o verão e o outono no hemisfério norte. Pela primeira vez esta área terá com uma experiência pop-up durante o inverno.

A ideia do clube surgiu a partir do trabalho do fotógrafo americano Gray Malin. O local pretende dar vida às fotos do fotógrafo e convidar os hóspedes a "entrarem" nos cliques.

"No outono passado, andei por South Beach, em Miami, estudando os vários clubes de praia para começar a esboçar o layout, os móveis e até a construção. Com referências ao meu próprio arquivo de fotografias aéreas, me inspirei em uma estética vintage, com detalhes como o design listrado das cabanas de 'praia' e os postos de salva-vidas. Meu objetivo era criar uma experiência imersiva inspirada no meu trabalho e homenagear a cultura chique do après-ski que Aspen aperfeiçoou", disse o fotógrafo.

Dentre as atrações do clube estão apresentações de DJs e serviço de comida e bebida. O menu apresenta champanhe ou rosé servidos com caviar, Jamón Ibérico e fatias de pizza de trufa negra.

Com pacotes a partir de 300 dólares, podendo custar até 4.800 dólares, as opções de reserva incluem espreguiçadeiras individuais com a compra de meia garrafa de champanhe ou rosé, uma cabana para dois com uma garrafa de champanhe ou rosé ou uma cabana para seis com três garrafas de champanhe ou rosé.

O clube de praia nas montanhas funcionará até 27 de março.

"Estamos nos esforçando para inovar e pensar de forma diferente na ASPENX, e esse design exclusivo inspirado na beira-mar e na encosta é uma ótima maneira de elevar a experiência pós-esqui e fazer com que nossos visitantes se beneficiem de algo pelo qual Aspen sempre foi conhecida - nossa hospitalidade da montanha", disse a empresária e artista Paula Crown.