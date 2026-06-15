Prada lança traje para astronautas da Nasa a caminho da Lua

O LCVG e o traje AxEMU expostos lado a lado na loja da Prada no SoHo, com imagem da Lua ao fundo, durante o evento de revelação da peça (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 15 de junho de 2026 às 06h41.
Neste mês, a loja da Prada no SoHo, em Nova York, recebia um produto que dificilmente entraria no catálogo convencional da grife: uma espécie de macacão de malha de alta tecnologia projetado para circular água gelada pelo corpo de astronautas durante caminhadas lunares de até oito horas.
A peça, chamada de Liquid Cooling and Ventilation Garment, é a camada interna do traje espacial AxEMU, desenvolvido em parceria com a Axiom Space, empresa de infraestrutura espacial sediada em Houston, para a missão Artemis IV da Nasa, prevista para 2028.
O LCVG é a peça com os requisitos técnicos mais exigentes de todo o traje, justamente por ser a que fica mais próxima do corpo. Durante a atividade extravehicular, o corpo do astronauta gera calor metabólico significativo. A solução é uma rede de tubos flexíveis integrados ao tecido que circulam água fria pelos principais grupos musculares, absorvendo o calor e descarregando-o no espaço por meio do sistema de suporte de vida do traje. O LCVG da Axiom Space conta ainda com circuito de resfriamento totalmente redundante, garantindo um sistema de backup caso o circuito primário falhe.
A Prada aplicou sua expertise em malharia técnica para criar uma peça leve e flexível, com canais de resfriamento posicionados próximos à pele. A estrutura de tricô tridimensional inclui zonas de compressão direcionadas para reduzir a fadiga durante tarefas de alta exigência física. Uma faixa vermelha discreta no peito faz referência à linha Linea Rossa da marca. O zipper da Prada é um dos poucos sinais visíveis de autoria; o resto fica incorporado ao tecido.
A Nasa contratou a Axiom Space em 2022 para desenvolver os trajes lunares da missão Artemis. No ano seguinte, a Axiom anunciou a parceria com a Prada, marcando a primeira vez que uma grife de luxo esteve diretamente envolvida no desenvolvimento de trajes espaciais. A escolha não foi por estética: a grife foi selecionada por sua trajetória em materiais técnicos avançados, que remonta ao programa de vela de competição Luna Rossa, nos anos 1990.
Em 2024, a dupla já havia apresentado a camada externa do traje AxEMU no Congresso Astronáutico Internacional, em Milão. O LCVG é a segunda fase dessa colaboração. A Axiom Space deverá entregar um protótipo à Nasa antes do fim de 2026 para testes de qualificação e treinamento de astronautas.
"O futuro da exploração espacial não será construído por uma única entidade, e nossa parceria com a Prada é prova disso", disse Jonathan Cirtain, CEO da Axiom Space, no evento de revelação.