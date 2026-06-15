Prada lança traje para astronautas da Nasa a caminho da Lua

Neste mês, a loja da Prada no SoHo, em Nova York, recebia um produto que dificilmente entraria no catálogo convencional da grife: uma espécie de macacão de malha de alta tecnologia projetado para circular água gelada pelo corpo de astronautas durante caminhadas lunares de até oito horas.

A peça, chamada de Liquid Cooling and Ventilation Garment, é a camada interna do traje espacial AxEMU, desenvolvido em parceria com a Axiom Space, empresa de infraestrutura espacial sediada em Houston, para a missão Artemis IV da Nasa, prevista para 2028.

Como funciona

O LCVG é a peça com os requisitos técnicos mais exigentes de todo o traje, justamente por ser a que fica mais próxima do corpo. Durante a atividade extravehicular, o corpo do astronauta gera calor metabólico significativo. A solução é uma rede de tubos flexíveis integrados ao tecido que circulam água fria pelos principais grupos musculares, absorvendo o calor e descarregando-o no espaço por meio do sistema de suporte de vida do traje. O LCVG da Axiom Space conta ainda com circuito de resfriamento totalmente redundante, garantindo um sistema de backup caso o circuito primário falhe.

A Prada aplicou sua expertise em malharia técnica para criar uma peça leve e flexível, com canais de resfriamento posicionados próximos à pele. A estrutura de tricô tridimensional inclui zonas de compressão direcionadas para reduzir a fadiga durante tarefas de alta exigência física. Uma faixa vermelha discreta no peito faz referência à linha Linea Rossa da marca. O zipper da Prada é um dos poucos sinais visíveis de autoria; o resto fica incorporado ao tecido.

Liquid Cooling and Ventilation Garment exibido em manequim na loja da Prada no SoHo, em Nova York, ao lado da camada externa do traje espacial AxEMU, desenvolvido pela Axiom Space para a missão Artemis IV da Nasa (Divulgação)

A lógica da parceria

A Nasa contratou a Axiom Space em 2022 para desenvolver os trajes lunares da missão Artemis. No ano seguinte, a Axiom anunciou a parceria com a Prada, marcando a primeira vez que uma grife de luxo esteve diretamente envolvida no desenvolvimento de trajes espaciais. A escolha não foi por estética: a grife foi selecionada por sua trajetória em materiais técnicos avançados, que remonta ao programa de vela de competição Luna Rossa, nos anos 1990.

Em 2024, a dupla já havia apresentado a camada externa do traje AxEMU no Congresso Astronáutico Internacional, em Milão. O LCVG é a segunda fase dessa colaboração. A Axiom Space deverá entregar um protótipo à Nasa antes do fim de 2026 para testes de qualificação e treinamento de astronautas.

"O futuro da exploração espacial não será construído por uma única entidade, e nossa parceria com a Prada é prova disso", disse Jonathan Cirtain, CEO da Axiom Space, no evento de revelação.