Qual tênis é o favorito da geração Z? New Balance aposta nos anos 1990

O visual esportivo se tornou casual, principalmente com o protagonismo dos tênis, como no estilo dos anos 1990. Após a Asics recrutar a geração Z e a elite da moda para sua base de fãs, a New Balance passa a apostar também no visual de três décadas passadas.

A marca americana acaba de lançar o 997R, novo modelo da linha lifestyle. O tênis resgata um de seus clássicos dos anos 1990 nesta repaginação com detalhes assimétricos e design maximalista.

As origens deste novo modelo estão na família 997, lançado há três décadas e combinando conforto dos calçados esportivos com a estética dos modelos casuais.

O design destaca-se pelo logotipo “N” ampliado nas laterais, e pela combinação de mesh e camurça no cabedal. A coleção é ampliada com opções de colorways, desde as mais clássicas como o cinza, até em cores chamativas, como o amarelo.

Converse, Vert e Asics competem pelos pés dos consumidores

Há pouco mais de dois anos, a Asics começou um processo de rebrading, quando contratou o designer da renomada Awake NY, Angelo Baque, para liderar o The Asics Collective, iniciativa que convida artistas para criarem com a marca durante uma temporada. Ele investiu, principalmente, em colaborações com outras grifes, em uma estratégia vista por ele como o caminho mais fácil de tornar a Asics mais procurada.

As colabs resultaram em modelos como os Gel-Lyte 3 e o Gel-Lyte 5 que, para surpresa de muitos, muitos dos quais já viram os tênis da marca como uma agressão aos olhos, foram suficientes para dar às linhas cruzadas do tênis um novo significado.

A reinvenção de clássicos também aparece na Converse, com novos visuais ao conhecido Chuck Taylor All Star. Criado em 1917, o modelo vem sendo reinventado pela marca americana e ganhando novos detalhes pensados para os dias atuais. No ano passado, o modelo Chuck 70 Plus ganhou linhas assimétricas nas laterais.

Antes disso, na década de 1970, foi desenvolvido o Chuck 70, que ganhou costuras reforçadas e sutis mudanças no desenho.

Já os tênis da francesa Vert viraram febre nos últimos anos. Ganharam espaço nos guarda-roupas com um visual simples e marcante ao mesmo tempo e uma pegada sustentável.

Recentemente, a marca lançou uma nova versão de seu clássico modelo Wata, que em japonês significa algodão. Confeccionada em algodão agroecológico, a linha foi repaginada e apresentada em duas silhuetas, o Wata II e o Wata II Low, em cinco cores cada uma.