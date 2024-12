Por que a Miami Art Week é o Super Bowl do mundo das artes

Miami é a segunda cidade mais visitada nos Estados Unidos, atrás apenas de Nova York. A cada ano, 4,4 milhões de visitantes ocupam pontos turísticos como a Ocean Drive, em South Beach, e o bairro de Little Havana. No começo de dezembro, porém, é em torno das galerias de arte de Wynwood que acontece a ferveção.

Nessa época do ano acontece sempre a Miami Art Week. Neste ano, o evento começa oficialmente nesta terça-feira, 3, e vai até o dia 8. A temporada de exposições na cidade é chamada de "Super Bowl do mundo das artes", pelo impacto cultural, econômico e social. Mas o que torna a Miami Art Week tão especial?

A semana de arte em Miami surgiu em torno da Art Basel Miami, que chegou à cidade em 2002. Desde então, o evento cresceu, com uma série de feiras paralelas que atraem artistas, galeristas, colecionadores e jornalistas especializados do mundo inteiro. Hoje, a Art Basel de Miami é apenas um dos eventos entre tantas atrações da semana de arte.

A Miami Art Week inclui mais de 20 feiras de arte simultaneamente, além de instalações, festas exclusivas, eventos de design e experiências gastronômicas. Nesta edição, espera-se a participação de representantes de 38 países, com cerca de 1.200 galerias internacionais. Somente a Art Basel deve contar com quase 300.

Diferença em relação a outros eventos

De esporte à música, americanos conseguem transformar eventos pontuais em espetáculos multissensoriais. Não é diferente com a arte. A Miami Art Week consegue unir design, moda e gastronomia. Durante esses dias acontecem festas em iates, coquetéis privados e exposições de marcas, como a da marca japonesa de carros Lexus, que revelaremos amanhã.

Outros eventos de arte ao redor do mundo disputam a atenção desse público ao longo do ano, mas com características diferentes. A Bienal de Veneza é mais tradicional e focada na arte conceitual, enquanto a Miami Art Week combina arte com design e inovação tecnológica.

A Frieze de Londres e de Nova York são muito prestigiadas, mas não trazem a mesma explosão cultural. A TEFAF Maastricht é mais concentrada em arte antiga e moderna, enquanto Miami celebra uma diversidade contemporânea e inclusiva.

Este ano as temperaturas em Miami estão mais amenas do que em temporadas anteriores. Durante o dia o sol tem disso constante e faz calor. Mas à noite os termômetros têm marcado 17 graus Celsius. Porém, vale reforçar, o frio tem ficado do lado de fora das efervescentes galerias.