Academia deixa de ser só treino e vira espaço de equilíbrio, segundo pesquisa

Com mais de 56 mil academias no Brasil, a relação dos brasileiros com a saúde mudou nos últimos anos. O estudo Projeto Fitness, pesquisa quantitativa on-line realizada pela MindMiners e encomendada pela Centauro, buscou compreender a relação dos brasileiros com a musculação e o papel da atividade física na rotina.

O levantamento ouviu 1.500 pessoas em todo o país e mostrou que a academia deixou de ser apenas um espaço voltado à transformação do corpo. Hoje, ela se consolida também como um ambiente de cuidado emocional e fortalecimento da autoestima.

Segundo a pesquisa, 55% dos praticantes enxergam a academia como “um momento de se desligar do mundo e cuidar de si”, enquanto 45% associam o espaço diretamente ao bem-estar e à autoestima.

Esse movimento se conecta às principais motivações apontadas para a prática da musculação. A melhora da saúde física aparece como principal estímulo, citada por 79% dos entrevistados. Em seguida, vêm a busca por benefícios para a saúde mental (63%) e o desejo de envelhecer com mais qualidade de vida (60%). Fatores como estética (52%) e performance esportiva (25%) também aparecem, mas ficam atrás de aspectos ligados ao bem-estar e à longevidade.

“A academia deixou de ser apenas um lugar de treino e passou a ocupar um espaço simbólico na vida das pessoas. Ela representa cuidado, constância e equilíbrio emocional. Esse olhar amplia nossa responsabilidade enquanto marca, que acompanha a jornada de quem se movimenta”, afirma Gleyce Oliveira, diretora de marketing da Centauro.

Os dados indicam ainda que a musculação acontece raramente isoladamente. Entre os praticantes, 49% afirmam realizar outra atividade física além do treino de força dentro da própria academia, evidenciando uma busca por conveniência e experiências mais completas em um só espaço. Caminhada (42%), dança (17%) e corrida (17%) estão entre as práticas mais comuns.

“Os dados mostram que o consumidor busca cada vez mais experiências mais completas e integradas ao redor do esporte. Entender esse comportamento nos permite desenvolver soluções, produtos e iniciativas que acompanhem uma rotina mais ativa, prática e conectada com o estilo de vida das pessoas”, diz Oliveira.

A pesquisa considerou o comportamento de praticantes e ex-praticantes em diferentes regiões do país, analisando hábitos de consumo, vínculos emocionais com a academia e percepções sobre o esporte. O levantamento incluiu participantes entre 18 e 55+ anos, integrantes do painel proprietário da MindMiners, o MeSeems.