Calendário Pirelli traz nudez de volta às páginas — e dessa vez, não só a feminina

Quando Ethan James Green foi convidado para fotografar o calendário de 2025 da Pirelli, ele tinha apenas uma certeza: traria de volta aquilo que todos imaginam quando pensam no calendário.

Intitulado “Refresh and Reveal”, a edição 51 traz de volta a nudez para as páginas, mas não só feminina. Além de atores, cantores e celebridades, o próprio Ethan terá sua foto estampada no calendário — terceira vez que isso acontece. Segundo o fotógrafo, nada mais justo para deixar todos confortáveis com a proposta.

“Chamamos o conceito de 'Refresh and Reveal' porque estamos retornando às origens do Calendário e celebrando o corpo de novas maneiras que refletem o momento atual”, afirmou James à EXAME.

Janeiro começa com a atriz Hunter Schafer, de ‘Euphoria’, e passa por figuras masculinas como os atores John Boyega e Vicent Cassel, em dois momentos: fotografias feitas em uma praia em Miami e em um estúdio em Nova York, uma colorida, outra em preto e branco.

A escolha pela praia isolada em Virginia Key fez com que os modelos se sentissem parte da natureza local, começando a sessão vestidos e terminando quase que completamente nus, conforme eram tomados por ondas e o calor escaldante.

E as vestimentas, pensadas por sua mentora e produtora Tonne Goodman, veterana da Vogue, foram escolhidas no próprio local, com troncos de madeira, folhas de palmeiras e pedaços de árvores da praia vestindo os fotografados. Nada foi pensado antes de chegarem lá.

O calendário, como de costume, será apenas disponibilizado para uma lista seleta de pessoas, assim como os convidados do evento de lançamento do calendário, que acontece nesta terça-feira, 12, no Museu de História Natural de Londres.