Poltrona egg: 7 dicas de uso para uma decoração aconchegante

Super versátil, é inegável o poder que a poltrona egg tem de transformar uma decoração simples em algo aconchegante e acolhedor. Para quem ainda não conhece, a poltrona egg é um móvel com formato semelhante a uma casca de ovo partida.

Criada pelo arquiteto Arne Jacobsen, em 1958, especialmente para o lobby do SAS Royal Hotel na Dinamarca, a peça foi desenvolvida visando o conforto. O peso do corpo é distribuído no assento e no encosto, sem sobrecarregar as costas ou as pernas.

Graças a essas características, podemos considerar a poltrona egg como um dos melhores modelos para decorar o quarto, sala de estar e varanda gourmet. É a garantia de que você sempre terá um cantinho para relaxar. Para te inspirar, selecionamos aqui 7 decorações com poltrona egg que você pode fazer na sua casa.

1. Poltrona egg colorida

A poltrona egg pode ser o toque de cor que você precisava incluir na decoração do quarto ou sala de estar. Aproveite tons como amarelo, vermelho, rosa ou outras outras tonalidades da moda para destacar a modernidade do ambiente.

Deixe as cores mais neutras, como bege, marrom e preto, para decorar ambientes clássicos e minimalistas.

Lembre-se que as cores do espaço precisam destacar o estilo da sua decoração, portanto, escolha tons que harmonizem com o restante do ambiente para garantir uma composição bonita.

2. Poltrona com puff

Por ser um dos melhores modelos para incluir na decoração, é possível encontrar modelos com puff ou sem.

Nós indicamos a compra dos modelos com puff, pois assim você terá como esticar as pernas e aumentar ainda mais o conforto da peça. É uma excelente opção para deixar no quarto ou no escritório.

No entanto, evite usar a poltrona com puff em ambientes compactos. O ideal é que tenha espaço para colocar o conjunto na decoração com muito conforto.

3. Cantinho de leitura aconchegante

Aproveite um cantinho da casa, como perto da estante na sala de estar ou ao lado da cama no quarto, para fazer um cantinho de leitura bem aconchegante. A poltrona egg é perfeita para essa missão.

Além da poltrona, coloque uma mesa lateral com luminária ao lado da cadeira - assim você consegue ler durante a noite e tem um lugar para apoiar o livro, canecas ou um notebook.

Também coloque itens que aumentam o conforto da poltrona, como almofadas, mantas e um puff para esticar as pernas. O ideal é comprar no mesmo modelo que a poltrona, mas também é possível incluir modelos diferentes (no mesmo estilo) para conseguir uma decoração mais personalizada.

4. Perto da lareira

Quem mora em regiões frias pode aproveitar o aconchego da poltrona egg perto da lareira.

Dica: caso tenha espaço, coloque duas ou mais poltronas na decoração. Desta forma, mais de uma pessoa pode sentar próximo do fogo para esquentar enquanto lê um livro, trabalha ou aproveita uma caneca de chocolate quente.

5. Poltrona de amamentação

Ter uma poltrona confortável para amamentar e ninar o bebê é essencial. E como a poltrona egg é conhecida pelo conforto, podemos considerá-la como uma das melhores opções para deixar no quarto do bebê.

A vantagem é que, depois que o bebê crescer, é possível reutilizar a poltrona em outros cômodos da casa. O truque para fazer isso é comprar um modelo de tonalidade neutra, como bege ou cinza claro. Assim fica mais fácil de combiná-la com a decoração de diferentes ambientes.

6. Hall de Entrada

Quer deixar seu hall de entrada mais acolhedor? Então coloque um conjunto de poltronas logo na entrada. Porém, nem todo mundo tem espaço suficiente para esse modelo. Então use apenas em espaços amplos.

7. Decoração de escritório

A poltrona egg pode ser utilizada de duas formas: na sala de espera ou nas cadeiras em frente a mesa de computador, para atendimento.

Na sala de espera, coloque a poltrona próxima à cafeteira ou do filtro de água. E lembre-se de incluir itens como revistas e livros interessantes na mesa lateral para entreter os clientes enquanto aguardam atendimento.

Caso tenha espaço para colocar mais de uma poltrona, compre modelos da mesma cor para padronizar a decoração.

