Pirelli cria coleção com o designer Denis Dekovic inspirada na paixão por velocidade

A Pirelli Design, divisão criativa da fabricante de pneus, anunciou uma colaboração exclusiva com o renomado designer Denis Dekovic para criar uma coleção premium que combina alta performance com design contemporâneo. A linha de produtos é inspirada pela herança de motorsport da Pirelli, refletindo a excelência da marca tanto na pista quanto nas ruas.

A coleção estreia com os Bonés de Pódio Edição Especial, projetados por Dekovic e usados pelos pilotos da Fórmula 1 nos pódios de 14 Grandes Prêmios da temporada de 2025. Cada boné reflete a estética e a cultura de cada país anfitrião, com a primeira leva de modelos disponíveis para compra, incluindo os das corridas da Austrália, China e Japão. Nos próximos meses, novos países serão adicionados à coleção.

O preço de cada boné é de 65 libras, e as peças podem ser adquiridas no e-commerce dedicado da Pirelli, além de lojas varejistas premium ao redor do mundo.

A colaboração com Dekovic faz parte das "Coleções Cápsula", que serão reveladas ao longo do ano. Essas coleções trarão peças de vestuário e acessórios que mesclam a estética do motorsport com design moderno e materiais de ponta. Cada coleção será única, com foco na paixão da Pirelli por velocidade e inovação tecnológica, refletindo o estilo de vida de alta performance.

Criatividade

Denis Dekovic, com mais de 30 anos de carreira, é reconhecido por seu trabalho inovador com marcas como Nike, Adidas e Fila. O designer também se destaca por seu compromisso com a promoção de mudanças positivas no setor de design, além de apoiar uma cultura inclusiva e criativa, capacitando a próxima geração de talentos. Sua abordagem visionária resulta em produtos que definem tendências e criam novos padrões de design.

“Com Denis Dekovic, estamos fundindo nossa paixão pela performance com uma abordagem ousada e inovadora do lifestyle”, afirma Marco Maria Tronchetti Provera, vice-presidente sênior da Pirelli Design. Dekovic descreve seu trabalho como uma fusão de velocidade e storytelling, criando peças que não apenas celebram o mundo das corridas, mas também representam o futuro do design de vestuário esportivo de luxo. Cada detalhe da coleção reflete a excelência, a paixão e a criatividade da Pirelli.

O designer reforça que, em seu trabalho, buscou incorporar o legado da Pirelli, que se baseia na inovação, precisão e superação de limites. "Colaborar com a Pirelli significa misturar velocidade com storytelling, canalizando esse impulso implacável em peças que honram a herança do motorsport e, ao mesmo tempo, adotam uma visão ousada e moderna. Cada detalhe desta coleção reflete a paixão, a performance e a criatividade destemida que definem as corridas e o design no mais alto nível", diz.