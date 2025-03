Com margens ruins, Azzas (AZZA3) lidera perdas do Ibovespa e cai 6%

Na contramão dos papéis das varejistas, as ações da Azzas 2154 lideram as quedas do Ibovespa nesta quarta-feira, 12, após a divulgação do resultado do quarto trimestre.

Os papéis caíam quase 6%, perto das 12h, para R$ 24,97. Entre analistas de mercado, a percepção é de que o crescimento de receita foi bom, sim, mas a contração de margem foi bem pior.

O resultado geral ficou abaixo das estimativas do mercado. A margem bruta contraiu 0,6 ponto percentual, devido a liquidações de marcas descontinuadas e estoques da AR&CO. As despesas de venda e administrativas ficaram 2% mais altas.

"O crescimento foi forte das vendas no quarto trimestre, mas a margem decepcionou devido a ajustes contínuos e apoio às marcas", observou o time dol Goldman Sachs. A queima de caixa também foi um ponto de atenção para João Soares, do Citi,

Para a equipe do Safra, o trimestre foi negativo para a Azzas 2154, "com a rentabilidade recorrente fortemente pressionada pelos esforços para normalizar os estoques, além de grandes perdas no EBITDA contábil e nos lucros, impulsionadas pela fusão com a Soma.". O destaque do trimestre foi o desempenho da receita, que esteve em linha com as expectativas do banco.

A Azzas continua apresentando crescimento de dois dígitos em quase todas as unidades de negócio e o ano de 2025 começou com leituras positivas de sell-in, uma notícia positiva. A empresa espera aumentar a eficiência e a alavancagem operacional ao longo do ano, observam os analistas do Safra, que mantiveram a recomendação de compra para o papel dada a "avaliação atrativa" de 6,8 vezes preço/lucro.

"No entanto, ainda falta um catalisador de curto prazo devido à incerteza sobre quando a fusão começará a gerar sinergias e impactar positivamente as margens", ponderam a equipe do banco.