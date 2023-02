Pharrell Wllliams será o novo diretor criativo da Louis Vuitton?

Se for verdade, a Louis Vuitton terá conseguido substituir o cargo de diretor criativo da linha masculina à altura de seu antecessor. Desde que Virgil Abloh faleceu, em novembro de 2021, o posto está vago. Segundo fontes próximas ao Wall Street Journal, o estilista da maison francesa será Pharrell Williams.

O produtor musical e empresário de streetwear, de 49 anos, ganhou fama no final dos anos 1990, como parte da dupla de produtores de hip-hop Neptunes. Nascido no estado da Virginia, nos Estados Unidos, era amigo de Abloh, que foi o primeiro negro a ser nomeado como estilista chefe de uma marca de luxo da Europa.

As negociações ocorrem no momento em que a Louis Vuitton, a marca mais importante do conglomerado francês de luxo LVMH, vem crescendo com força, isso desde o início da pandemia, lembra o jornal americano. A força da Louis Vuitton e outras marcas do grupo levaram o CEO e fundador Bernard Arnault a se transformar no homem mais rico do mundo.

Início no streetwear

Este é um momento de mudanças no grupo LVMH. Em fevereiro, o presidente-executivo Michael Burke e a vice-presidente executiva Delphine Arnault, filha de Arnault, deixaram a liderança da Louis Vuitton. Quem assumiu o comando da marca foi o executivo italiano Pietro Beccari, então na Dior.

Uma diferença entre Abloh e Pharrell é que o primeiro se tornou globalmente famoso à frente da criação da Louis Vuitton. Já Pharrell é uma celebridade, que já foi jurado do The Voice e acumula duas indicações ao Oscar e 13 prêmios Grammy.

Pharrell é autor de sucessos como "Happy" e "Blurred Lines", mas também uma carreira como empresário do setor de vestuário. Assim como Abloh, ele criou uma marca de streetwear, a Billionaire Boys Club, no início dos anos 2000, em parceria com o estilista japonês Nigo, hoje diretor criativo da Kenzo - que também pertende ao grupo LVMH. Eles também criaram a Ice Cream, uma marca de calçados inspirada no skate. , a Ice Cream.

Por enquanto nem os representantes de Pharrell e nem o LVMH se pronunciaram.

