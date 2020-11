Como não se arrepender da compra do sofá da sala e da decoração ao redor

Sala de estar é um ambiente comunitário, usado por toda a família. Sua decoração deve ser democrática, agradando a todos os membros da casa. Qual a alternativa mais acertada? Apostar numa decoração mais neutra, estilo clean. E o mais legal é que um cenário assim, de tempos em tempos, pode ser personalizado com artigos menores com cores, estampas e texturas. Almofadas coloridas sobre um sofá de canto, por exemplo, ajuda a otimizar o espaço.

Ambiente criado por Degradê Decoração Ambiente criado por Degradê Decoração

O que caracteriza uma decoração clean?

Você certamente já deve ter ouvido falar sobre o termo. Clean se aplica tanto ao vestuário quanto à decoração. Dentro de casa, é possível utilizar o estilo clean como padrão para a ambientação de muitos espaços, do hall ao quarto. Mas não há local do imóvel onde a utilização de tal modelo estético melhor se justifica quanto nas áreas sociais.

Contentar uma pessoa com um projeto de design já é difícil. Agora, imagine um grupo de pessoas que moram juntas e ainda apresentam gostos e necessidades diferentes. E ainda há os visitantes. E todo mundo tem de se sentir confortável e em paz dentro do espaço. Pode apostar: uma sensação de paz, segurança e tranquilidade pode ser obtida através de uma casa decorada no estilo clean.

Ambiente criado por Deu Decor Ambiente criado por Deu Decor

Este modelo estético tende a agradar a todos, pois não impacta muito. Ele é neutro, baseado em cores como bege, branco e cinza. Seus móveis são em linhas retas. As obras de arte seguem um conceito minimalista. Plantas dão um toque de vida à cantos especiais. E a luz ajuda a enfatizar áreas estratégicas da proposta.

No fim, não chega nem a ser clássico e nem moderno demais. Fica num meio termo, se adequando a qualquer gosto. Numa decoração neutra, pode-se ter elementos de várias épocas reunidos. E também é permitido ter superfícies com mais textura em um ponto e outro do ambiente. Mas o esquema é o seguinte: texturas marcantes de materiais naturais, em tonalidades brutas, mas neutras; ou texturas marcantes de elementos sintéticos, mas em cores claras. Isto torna a combinação mais equilibrada.

Ambiente criado por Korman Arquitetos Ambiente criado por Korman Arquitetos

Como personalizar uma decoração neutra?

Claro que, obviamente, ambientes em estilo neutro não precisam apresentar uma imagem monótona. Clean não é sinônimo de desinteressante. Pelo contrário, pode-se criar uma decoração mais clarinha, com um visual mais sereno – o que combina com propostas de quartos. Mas também uma decoração clean com toques sutis de cores mais vivas. O segredo é não exagerar nos detalhes ousados, mas remeter ao moderno.

Se o estilo clean for empregado à sala de estar, é preciso que o decorador busque formas de animar o cenário para tornar este ambiente social mais estimulante a todos. Vale prestar atenção nos detalhes. Pode-se incluir obras de artes em formas desafiadoras e móveis coringas em um design inovador. Todo quarto deve mostrar figuras alegres. E as linhas das estampas precisam dar uma ideia de movimento e confiança.

Muita gente não imagina, mas simples elementos podem mudar completamente a percepção que temos de uma decoração clean. Por exemplo, espelhos ou elementos espelhados são capazes de deixar o cenário mais sofisticado. Artigos em pele ou em tricô deixam o ambiente mais confortável. Folhagens e fontes dão uma sensação de frescor. E móbiles, sinos de vento e até mesmo ventiladores dão um ar mais dinâmico e animado.

Ambiente criado por Start Arquitetura Ambiente criado por Start Arquitetura

Como valorizar um sofá de canto na sala de estar?

Na decoração de uma sala, o móvel protagonista deve ser o sofá. E é mais que importante que esta peça tenha a maior dimensão possível, para abrigar o máximo de pessoas. Só que, para isto, é preciso escolher o modelo de sofá certo, adequado às dimensões locais e sem comprometer a área de circulação necessária ao redor. E uma excelente alternativa é o sofá de canto.

Sofás de canto – ou sofás em L, como são popularmente chamados – são, obviamente, uma opção para otimizar cantos vazios e sem utilidades de salas de estar. Os modelos que melhor combinam com decorações em estilo clean são aqueles em cores neutras e claras. Mas para que eles sejam mais bem percebidos, deve-se projetar um modo de valorizá-los – o que pode ser alcançado com complementos simples.

Acessórios em tons contrastantes posicionados estrategicamente sobre os assentos devem mudar a impressão de toda a decoração. Entram na lista almofadas e mantas. E estas peças pequenas podem vir a combinar com outros elementos têxteis no cômodo, como cortinas e carpetes. Agora que você tem um monte de dicas, use sua criatividade e crie um ambiente clean incrível para sua sala!

