Decoração: descubra todas as possibilidades de um aparador

Você conhece a versatilidade de um aparador? Reconhece o quanto a peça pode contribuir com a decoração? Às vezes nem notamos o valor de alguns móveis ao redor. A verdade é que os aparadores não são apenas belos elementos de design. Também são ótimos aliados da organização, da circulação, da ornamentação e da funcionalidade dos ambientes.

Aparador e design de interiores

De acordo com o dicionário da área trata-se de um móvel que dá apoio a utensílios, ornamentos e acessórios decorativos diversos. Ele geralmente é longo, com altura aproximada à de uma mesa de refeições e é sustentado por quatro pés. Em alguns casos também pode dispor de um armário fechado, como um bufê, ideal para guardar louças, ou de nichos abertos, apropriados para exibir peças de valor.

Muita gente pode achar que o aparador só serve para salas de jantar. Mas, na realidade, por se tratar de uma peça de design ao mesmo tempo simples e bonita combina também com a proposta de muitos outros ambientes. Por exemplo? O hall de entrada e a varanda. Mas aí o item deixa de servir apenas para dar apoio a objetos e passa a afirmar um estilo e guiar o layout da decoração.

A versatilidade de um aparador A versatilidade de um aparador

Como usar aparadores em diferentes cômodos

Aparadores costumam ser móveis pequenos e estreitos. Eles podem preencher diversos espaços vazios dentro de casa. Numa área de circulação, por exemplo, podem ser o único elemento de ornamentação. Dá para deixar um deles logo na entrada da casa, para servir de apoio para aqueles objetos que trazemos da rua, como chaves e carteira, e que precisam ser desinfetados em tempos de Covid-19.

Podemos ter um aparador na sala de jantar, no lugar de um balcão tradicional, com o espaço inferior preenchido por uma adega, por exemplo. Na sala de estar a peça pode substituir o rack, proteger as costas de um sofá, servir de mini bar ou fazer as vezes de apoio para um cantinho especial do ambiente. Na varanda ela pode ser transformada em uma prateleira para vasos de plantas; no quarto, em penteadeira; no banheiro, em bancada de pia.

Aparador também serve para plantas Aparador também serve para plantas

Como os aparadores são relativamente baixos e abertos na parte de baixo eles podem ser complementados por muitas outras peças. Se estiverem encostados a uma parede podem ganhar a companhia, por exemplo, de um espelho, de uma pintura ou de abajures e arranjos. Sob o tampo, baús, pufes e cestarias são escolhas acertadas.

Peça pode ser usada em qualquer ambiente Peça pode ser usada em qualquer ambiente

Combine seu aparador com o resto da decoração

Existem muitos aparadores à venda, de modelos com linhas modernas aos com design vintage. A dica é escolher aquele que mais combina com a decoração do resto do ambiente. Preste atenção no tamanho, no desenho, nas cores, nas estampas, no brilhos, nas texturas e nas transparências. Em alguns casos, as peças se comunicam de forma mais harmônica com os espaços em que se encontram, seguindo a mesma linguagem e formando uma unidade visual. Mas também há quem opte pela diferença.

Em outras palavras, aparadores podem tanto combinar quanto contrastar com a decoração dominante. Uma estratégia que não falha é optar por um móvel escuro ou de visual pesado e colocá-lo em frente a um fundo de cor clara. Escolher um modelo colorido e intenso para uma parede de tom neutro também funciona. Ou uma peça transparente ou branca ao lado de elementos escuros.

Combina com cômodos refinados e descontraídos Combina com cômodos refinados e descontraídos

Aparadores com design antigo ficam bem em decorações tradicionais e acompanhados de ornamentos clássicos. Já os mais modernos são mais fáceis de combinar com tudo, inclusive com itens futuristas e exóticos. Agora é sua vez de explorar as inúmeras possibilidades que os aparadores oferecem.