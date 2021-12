Passion4Jazz: conteúdos dedicados ao jazz chegam ao streaming

Aos fãs de jazz, acaba de chegar ao mercado de streaming a plataforma Passion4Jazz. Em formato de podcast e vídeo, os conteúdos serão dedicados ao jazz e suas vertentes.

Com o apoio de gravadoras independentes e especializadas, colecionadores, músicos famosos, clubes de jazz, livros e documentários, autores, críticos e apresentadores de jazz, a plataforma trará informação e entretenimento de especialistas.

A primeira temporada terá oito episódios com duração de 60 minutos. Cada episódio irá contar com blocos distintos com conversas com músicos e especialistas sobre a história e raízes do jazz e uma jam session com convidados como Trio Corrente, Airto Moreira e Flora Purim, Leila Maria, Mario Adnet e Zé Nogueira.

Haverá ainda especiais dedicados a Nina Simone, Hermeto Pascoal, a Dinastia Coltrane, Robert Glasper, ao Samba Jazz, o novo Jazz de Londres e o jazz fusion do casal brasileiro Airto Moreira e Flora Purim.

Os podcasts serão apresentados por Jonathan Ferr, pianista carioca de jazz urbano e representante da nova geração e Debora Pill, jornalista, curadora e critica de música contemporânea brasileira e apresentadora de TV e rádio. Carlos Calado, ex-jornalista da Folha de S.Paulo, é consultor de conteúdo e apresenta o bloco “E tem mais essa.”

O projeto foi idealizado pelo empresário Marcelo Pires.

Passion4Jazz está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Apple TV, Youtube, Facebook, Instagram e Deezer.