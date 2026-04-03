Páscoa de luxo: ovos viram experiência em hotéis e cruzeiros

A Páscoa de 2026 virou mais uma oportunidade para hotéis e cruzeiros de luxo sofisticarem a experiência dos hóspedes. As marcas, agora, se distanciam do ovo de chocolate tradicional e apostam em criações que carregam a identidade de cada endereço e idealizador. Com novos detalhes, formas, cores e combinações de sabor, o doce deixa de ser "só" uma sobremesa e vira uma experiência completa.

Um peixe de chocolate na Riviera Francesa

No Hôtel Barrière Le Majestic Cannes, a proposta foge do formato tradicional. Em vez do ovo, o restaurante Ciro’s Cannes apresenta um peixe de chocolate inspirado na cultura mediterrânea da região.

A peça é feita em chocolate amargo e servida inteira à mesa, sendo cortada na hora, como acontece com peixes frescos. No interior, leva ganache de caramelo ao leite com pedaços de castanha de caju. A apresentação vira parte da experiência e transforma a sobremesa em um momento coletivo.

Flores de chocolate em Paris

Mandarin Oriental Lutetia, Paris: um buquê floral em chocolate

No Mandarin Oriental Lutetia, em Paris, o ovo vira um buquê de peônias em chocolate. A criação do chef pâtissier Nicolas Guercio é pensada para ser compartilhada e tem duas camadas de chocolate amargo Manjari com recheio de praliné de avelã.

Além da estrutura principal, há pequenos elementos escondidos entre as "flores", como marshmallow, chocolate branco e ao leite com notas mais nostálgicas e toques de framboesa. As folhas são feitas com chocolate blanco e dulcey, o que reforça o contraste de sabor e textura. A ideia é unir visual marcante com um perfil mais afetivo, ligado à memória da data.

O ovo que não se come no Caribe

O Seven Seas Grandeur: o ovo de Páscoa mais caro do mundo

A bordo do Seven Seas Grandeur, da Regent Seven Seas Cruises, a Páscoa aparece em outro formato. O navio abriga o "Journey in Jewels", um ovo Fabergé permanente que faz parte da coleção de arte da embarcação.

A peça foi produzida em ouro branco 18 quilates e tem acabamento esmaltado em azul, inspirado no oceano. A estrutura é formada por lâminas que se abrem e revelam um segundo ovo pintado à mão no interior, que gira e simula as cores do nascer e do pôr do sol. O conjunto leva diamantes, pérolas, esmeraldas e opalas.

Alice no País das Maravilhas no Algarve

Tivoli Marina Vilamoura: fantasia e alta confeitaria no Algarve

No Tivoli Marina Vilamoura, em Portugal, a Páscoa ganha uma narrativa mais lúdica. No Glee Boutique Café, o chef pâtissier Patrick Mestre cria uma coleção inspirada em "Alice no País das Maravilhas".

Entre as sobremesas, o "Coelho" combina bolo de amêndoa e laranja com mousse e compota cítrica. Já a "Chávena" traz referências ao Chapeleiro Maluco, com notas de erva-doce, jasmim e manteiga noisette. Os ovos seguem essa mesma lógica, com cinco tipos de chocolate e formatos que representam personagens como o Gato, feito com chocolate Ruby, e a Dama de Copas, em chocolate ao leite.

A proposta se completa com bombons de caramelo de laranja, praliné crocante e ganache, além de experiências como o afternoon tea.

Arabescos transformados em chocolate em Marrakech

Royal Mansour Marrakech: a linguagem dos arabescos traduzida em confeitaria

No Royal Mansour, em Marrakech, a referência vem da própria arquitetura do hotel. O ovo criado pelo chef Jean Lachenal reproduz os padrões arabescos presentes nos interiores, com uma casca de chocolate ao leite trabalhada em relevo.

Por dentro, leva praliné crocante de pistache com flor de sal, combinado com chocolate ao leite e um toque de chocolate amargo. No centro, aparece o pistache de Bronte, da Sicília, tostado para intensificar o sabor.