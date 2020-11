Paramount divulga trailer e cartaz do novo “O Poderoso Chefão”; veja

A Paramount Pictures lançou nesta terça-feira 17 o trailer e o cartaz da nova edição do último filme da trilogia épica ‘O Poderoso Chefão’, de Francis Ford Coppola, que se chamará “O Poderoso Chefão – Desfecho: A Morte de Michael Corleone”, baseada no best seller de Mario Puzo.

O novo filme será lançado no dia 3 de dezembro em cinemas selecionados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília e nas plataformas de streaming NET NOW Claro, Sky, Apple TV, Google Play, Vivo, Oi, Xbox Video, PlayStation Store para aluguel e compra, no dia 8 de dezembro.

A nova versão de “O Poderoso Chefão: Parte III” atinge a visão original do diretor Coppola e do roteirista Mario Puzo para o final da trilogia, restaurando uma melhor apresentação do último capítulo da saga dos Corleone.

“O Poderoso Chefão – Desfecho: A Morte de Michael Corleone é um reconhecimento do título de Mario, e também meu preferido, que retrata nossas intenções originais para o que se tornou ‘O Poderoso Chefão: Parte III'”, disse Coppola. “Para esta versão, reorganizei cenas tomadas e combinações musicais. Com essas mudanças, mais a filmagem e o som restaurados, esta é, para mim, uma conclusão mais apropriada para ‘O Poderoso Chefão’ e ‘O Poderoso Chefão: Parte II'”

Para produzir o novo recorte do filme, 300 caixas de negativos originais das filmagens de “O Poderoso Chefão III” tiveram que ser vasculhadas e reorganizadas, além da imagem e áudio aperfeiçoados. O trabalho durou seis meses e foi liderado pelo próprio Francis Coppola.

Veja o Trailer: