Paralimpíadas: Brasil é prata no atletismo e bronze no lançamento de disco

A brasileira Thalita Simplício garantiu a medalha de prata na prova dos 400 metros (m) rasos, classe T11, da Paralimpíada de Tóquio (Japão) com o tempo de 56s80, na noite desta sexta-feira (27) no Estádio Olímpico. Para alcançar esta conquista, a 18ª medalha do Brasil em Tóquio, a potiguar teve que completar a prova com o seu melhor tempo da carreira.

É PRATA!! 🥈

Thalita Simplício fez 56.80 nos 400m classe T11 e mais uma medalha para o Brasil! ORGULHO!!! 💛💚 #ParalímpicoEmTóquio #JogosParalimpicos pic.twitter.com/LWTqedRQqm — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) August 28, 2021

O ouro ficou com a chinesa Liu Cuiqing (56s25), detentora do recorde mundial da prova (56s00) e que já tinha vencido em 2016 (Rio de Janeiro), enquanto o bronze foi para a colombiana Angie Pabon (57s46).

No lançamento de disco, Julyana da Silva alcançou a medalha de bronze na prova da classe F57, também no estádio Olímpico. A carioca fez um lançamento de 30,49 metros (m) para garantir a 19ª medalha do Brasil nos Jogos realizados na Terra do Sol Nascente. Nas outras tentativas, Julyana conseguiu lançar para 30,36 m, 30,28 m, 29,41 m, 28,66 m e 29,63 m.

BRONZE! 🥉

Mais uma alegria no #Atletismo com Julyana Cristina Da Silva. Ela batalhou e ganhou o terceiro lugar no lançamento de disco, classe F57. PARABÉNS!!

💛💚 #ParalímpicoEmTóquio #JogosParalimpicos pic.twitter.com/zrVG6REGOv — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) August 28, 2021

A medalha de ouro ficou com a uzbeque Mokhigul Khamdamova (31,46 m) e a prata parou nas mãos da argelina Nassima Saifi (30,81 m). A outra brasileira na prova, Tuany Siqueira, conseguiu a marca de 21,30 m, terminando na 11ª posição.